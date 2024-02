Emirates-Flaggschiff A380 landet wieder in Wien

Bereits 2014 landete das ikonische Flugzeug anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Emirates in Österreich erstmals auf österreichischem Boden. Ab 2016 startete Emirates dann die Linienverbindung ab und bis Wien mit dem A380. Seit August 2022 musste Wien auf den Emirates-A380 verzichten. Nun ist Emirates die einzige Fluglinie, die den Flughafen Wien mit dem ikonischen A380 bedient.

„Wir freuen uns sehr, den A380 zurück auf die Route Wien-Dubai zu bringen und unseren Passagieren damit wieder das unvergleichliche Erlebnis an Bord des beliebten Flugzeugs zu bieten. Der A380 ist das Aushängeschild von Emirates und ein Publikumsliebling auf der ganzen Welt. Die Rückkehr des A380 nach Wien markiert einen Meilenstein für Emirates in Österreich und zeigt die Wichtigkeit unseres Marktes für das globale Streckennetz“, so Elisabeth Zauner, Country Managerin Emirates Österreich.

Auch Julian Jäger, Joint CEO des Flughafen Wien, ist begeistert von der Rückkehr des Emirates A380: „Ich freue mich, dass der A380 von Emirates wieder im Regelbetrieb nach Wien eingesetzt wird. Das größte Passagierflugzeug der Welt ist ein Highlight für alle Reisenden und eine große Bereicherung für den Flughafen Wien. Die damit verbundene Kapazitätserweiterung ist ein weiteres Zeichen für die Stärkung der Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten und gut für den Tourismus von und nach Österreich.“

Details zum Flaggschiff

Der A380 ist das derzeit größte Passagierflugzeug der Welt und das Flaggschiff der Emirates-Flotte. Mit 14 Sitzen in der First Class, 76 in der Business Class und 429 Sitzen in der Economy Class bietet er Platz für insgesamt 519 Passagiere. Damit können knapp 20% mehr Passagiere befördert werden als bisher. Die zusätzliche Kapazität unterstützt also auch den Tourismus und bietet noch mehr Reisenden aus aller Welt die Möglichkeit, Österreich zu entdecken.

Details zu den Flugzeiten: Der A380 verlässt als EK 127 Dubai um 08:55 Uhr Ortszeit und erreicht die österreichische Hauptstadt um 12:25 Uhr Ortszeit. Als EK 128 startet der Airbus um 15:10 Uhr Ortszeit wieder in Wien und kommt um 23:40 Uhr Ortszeit in Dubai an. (red)