Hofer Reisen präsentiert Jahres-Hits 2024

Ob Urlaub in Österreich oder in exotischer Ferne, kurze Erholung oder längere Auszeit - Hofer Reisen bietet seit mehr als 20 Jahren ein abwechslungsreiches Angebot an Reisen zum Vorteilspreis. Die Auswahl besticht durch Vielfältigkeit und smart geschnürte Packages - doch wohin soll die Reise 2024 gehen? Hofer Reisen bietet einen Überblick über die angesagtesten Trenddestinationen und hat eine Auswahl an passenden Angeboten.

Rising Star am Balkan - Albanien

Das kleine Balkanland mit bewegter Geschichte, unfassbar schöner Natur sowie quirlig-lebenslustigen Städten bringt sich als internationale Trenddestination in Stellung. UrlauberInnen aus Österreich können 2024 erstmals aus einem umfangreichen Angebot wählen: Die Flugverbindungen nach Albanien sind ausgezeichnet, moderne Strandhotels mit lässigen Bars und Beachclubs wie in Durrës bieten sich als gute Basis an. Ausflüge zu historischen Stätten wie etwa in die Stadt Berat, die auch die “Stadt der tausend Fenster“ genannt wird und UNESCO Weltkulturerbe ist, sind ein Muss. Kurz: Für 2024 präsentiert sich Albanien als ideales Ziel für Reisende, die gerne aktiv sind und Neues entdecken wollen.

Preisbeispiel: 7 Nächte im Albanian Star Hotel (4 Sterne) inkl. Frühstück und Flug ab/bis Wien sind ab 699 EUR p.P buchbar. Termine: 03.06.24 – 16.09.24

Altes Griechenland - neu entdeckt

Vom Massentourismus verschont, lädt Messenien an der Westküste der peloponnesischen Halbinsel dazu ein, das ursprüngliche Griechenland zu entdecken. Ergänzend zur saftig grünen Landschaft und dem kulturellen Reichtum lockt im Westen das Ionische Meer mit langen Sandstränden. Die ehemalige Hauptstadt Messene besticht mit einzigartigen kulturellen Schätzen, darunter das antike Theater mit original römischem Mosaikboden. Im Süden Messeniens haben sich mehrere kleine, ehemalige Fischerdörfer dem Tourismus geöffnet. Dabei haben sie ihre Ursprünglichkeit und ihren Charme nicht verloren. Beeindruckend sind zudem die beiden Wasserfälle von Polylimnio und Kalamari.

Preisbeispiel: 7 Nächte im Achilles Hill Hotel (3 Sterne) inkl. Frühstück und Flug ab/bis Wien sowie besonders bei diesem Angebot: inkl. Mietwagen ab/bis Kalamata sind ab 806 EUR p.P. buchbar. Termine: 04.06.24 – 29.09.24

Kulturzauber in den Städten

Auch die Städte in Österreich und unseren Nachbarländern laden 2024 zu kulturellen Entdeckungen ein. Venedig beispielsweise oder auch Dresden, Prag und Budapest glänzen mit reicher Geschichte und prunkvoller Architektur. Hofer Reisen bietet hier Arrangements mit einer bis fünf Übernachtungen in Drei- bzw. Viersternehotels inklusive Frühstück an.

Musikfreunden sei ein Blick in das Hofer Reisen Segment „Konzerte & Musicals“ ans Herz gelegt, die Reisepackages beinhalten bereits Event-Tickets. Ein leuchtender Fixstern für alle Wien- und Sisi-Fans ist das Musicals „Elisabeth“ Ende Juni im Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn. Für jene, die es lieber klassisch mögen: Große Oper gibt es im Juli und August mit Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ bei den Bregenzer Festspielen am Bodensee.

Preisbeispiel: Der Freischütz bei den Bregenzer Festspielen mit Übernachtung im Hotel Weisses Kreuz (Vier Sterne) inkl. Frühstück ist ab 329 EUR p.P. buchbar. Termine: 16.07.24 – 19.08.24

Wellness in und um Österreich

In- und außerhalb von Österreich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um in Wellnesstempeln zu baden und sich ganz der Entspannung hinzugeben. Wer die rot-weiß-roten Thermen alle schon kennt, darf erstklassige Wellnessdestinationen bei den Nachbarn erkunden: Bayern punktet mit beeindruckender Alpenszenerie, Tschechien mit historischen Bädern, Ungarn mit seinen Heilquellen, Slowenien mit römischen Thermen und elegantem Retro-Flair entlang der Strandpromenade von Portorož. Die Angebotspakete inkludieren jeweils die Übernachtungen mit Frühstück bzw. Halbpension sowie den Eintritt in wohlige Sauna- und Wasserwelten.

Preisbeispiel: Wellness im Bayerischen Wald: 2, 3, oder 4 Nächte im „Adults only“-Haus "Aunhamer Suite & Spa Hotel" (Vier Sterne) im niederbayerischen Bad Griesbach mit seiner 1.000 m² großen Wellnesswelt sind mit Halbpension ab 174 EUR p.P. buchbar. Termine: 21.02.24 – 31.12.24



