Das Jukebox Hotel in der Excalibur City an der österreich-tschechischen Grenze bei Klein Haugsdorf eröffnete 2019 - und feiert somit heuer ein kleines Jubiläum. Anlässlich des 5-jährigen Bestehens des Hotels in „Rockabilly Style“ gibt es nun "Golden Tickets" zu gewinnen. Dabei handelt es sich um einen personalisierten Gutschein, mit dem insgesamt fünf GewinnerInnen 10 Tage gratis nächtigen dürfen (Zeitraum: April – August 2024).

Hotel im Mid-Century-Modern-Style

Das Jukebox Hotel zeichnet sich durch seinen besonderen Retro-Look - geprägt von knalligen Farben und geometrische Mustern - aus und ermöglich seinen Gästen so einen Aufenthalt wie in den goldenen 60er Jahren. „Von Dean Martin, Elvis Presley, den Bee Gees bis hin zu Marilyn Monroe – jedes einzelne unserer 36 modernen und voll ausgestatteten Hotelzimmer ist zusätzlich mit einem eigenen Jukebox-Radio ausgestattet und berühmten Musikern, Persönlichkeiten oder Bands gewidmet", so Geschäftsführer Roger Seunig der Excalibur City. Aber auch alle anderen Bereiche sind ganz dem "Rockabilly Style“ entsprechend eingerichtet - wie auch der im American Diner Style gehaltene Frühstücksbereich beweist. Insgesamt sind 36 Hotelzimmer buchbar, der Check-In ist rund um die Uhr möglich.

Weitere Infos:

Das Gewinnspiel findet ab März 2024 auf der Facebook-Seite der Excalibur City statt. Zimmerpreise: Die Preise variieren je nach Zimmergröße und starten ab 39 EUR pro Nacht. Mehr Informationen zum Jukebox Hotel unter: www.jukeboxhotel.com (red)