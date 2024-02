ANA-Wien-Rotation startet vom Terminal 2 in Tokio/Haneda

Von den 43 täglichen internationalen Flügen der ANA, die vom Flughafen Haneda starten, werden im Sommerflugplan 26 über das Terminal 2 abgewickelt. Für Flüge zum Flughafen Haneda wird das geplante Ankunftsterminal 24 Stunden vor der Abflugzeit auf der ANA-Website „Flight Status Information“ angezeigt, die Bestätigung dafür zwei Stunden vor Ankunft. Da auf der ANA-Website und in der Funktion „Meine Buchung“ der ANA-App „T2/T3“ gezeigt wird, ist die genaue Information zum Ankunftsterminal in den „Flugstatusinformationen“ zu finden.

Kurze Umsteigezeiten und neue Lounge-Bereiche

Die Umsteigezeit von Inlandsflügen zu internationalen Flügen im Terminal 2 beträgt lediglich 55 Minuten und ist damit kürzer als die Umsteigezeit zwischen den Terminals, was in diesem Fall einen schnellen Transfer von Städten in Japan zu Zielen wie Honolulu von Haneda aus ermöglicht.

Dementsprechend werden ab dem 31. März 2024 die ANA Suite Lounge und die ANA Lounge weitere Bereiche neu öffnen. Beide Lounges bieten dann entspannende Wartebereiche mit insgesamt knapp 1.300 Sitzplätzen, davon etwa 360 Sitzplätze in der ANA Suite Lounge und 900 Sitzplätze in der ANA Lounge. Außerdem werden die Öffnungszeiten der Bar und der Live-Küche ausgeweitet. In der Live-Küche bereiten die Köche vor den Augen der Gäste Mahlzeiten zu und bieten saisonale Menüs an, die alle drei Monate wechseln. An der Bar bereiten die Barkeeper ANA-Original-Cocktails zu. (red)