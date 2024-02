Discover Airlines erstmals auf Roadshow in Österreich

Im Fokus stehen z. B. Neuigkeiten aus dem Streckennetz, Verbesserungen des Reiseerlebnisses etwa durch Aufwertungen bei Discover Airlines und die Einführung der Boeing 787 Dreamliner bei Austrian Airlines. Partner aus den Bereichen Hotellerie, Fremdenverkehrsamt und Reiseveranstalter (Aida, Ikos Resorts, Cunard, Sandals, Meliá etc.) ergänzen die Roadshowveranstaltungen und bringen viele Neuigkeiten aus den Destinationen wie Griechenland, Dominikanische Republik oder Mauritius mit. Die Events starten gegen 18:00 Uhr mit einer Reisemesse und enden gegen 21:30 Uhr nach den Vorträgen der Partner.

Mit Discover Airlines stehen Reisenden viele attraktive Urlaubsziele direkt ab München oder mit Umstieg in Frankfurt zur Verfügung. Auf den populären Strecken nach Florida oder in die Karibik begrüße Discover Airlines bereits heute schon viele Gäste aus Österreich und möchte daher den ExpertInnen des Reisevertriebs noch mehr Informationen vermitteln und den persönlichen Kontakt ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung.

Datum & Ort:

12. 2.: Wien, Arcotel Kaiserwasser

13. 2.: Graz, Hotel Europa

14. 2.: Innsbruck, Hotel Congress

15. 2.: Salzburg, Imlauer Hotel Pitter

16. 2.: Linz, Arcotel Nike

Beginn: 18:00 Uhr

Anmeldung: Interessierte Reisebüro- und Reiseveranstaltermitarbeitende können sich unter folgendem Link anmelden: Destinations summer 2024 – expipoint