KLM nutzt KI um Food Waste zu reduzieren

Durch die Nutzung eines neuen technologischen Programms könne KLM nun die genaue Anzahl der benötigten Mahlzeiten berechnen, wodurch bis zu 63% weniger Lebensmittelverschwendung erreicht werden könne - basierend auf der erwarteten Anzahl an Passagieren pro Flug. Auf Jahresbasis bedeutet dies eine Einsparung von mehr als 100.000 kg Mahlzeiten.

„Investitionen in digitale Technologie haben für KLM Priorität. Der Einsatz künstlicher Intelligenz trägt enorm dazu bei, unseren Flugbetrieb zu verbessern und nachhaltiger zu gestalten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung, die dazu führt, dass jedes Jahr Zehntausende weniger Mahlzeiten auf unseren Flügen verschwendet werden“, so Marjan Rintel, CEO von KLM.

KI gegen Lebensmittelverschwendung

Das neueste KI-Modell (TRAYS) ist das erste Modell, das speziell für die Catering-Aktivitäten von KLM entwickelt wurde. Das KI-Modell prognostiziere die Anzahl der Passagiere an Bord auf Basis historischer Daten. Das Meals On Board System (MOBS) erhält die erwarteten Passagierzahlen pro Flug mit separaten Prognosen für die Klassen Business, Premium Comfort und Economy. Die Vorhersage mithilfe des KI-Modells beginnt dabei 17 Tage vor Abflug und läuft bis 20 Minuten vor Abflug. Dadurch wird für den gesamten Catering-Prozess vom Einkauf bis zur Verladung eine möglichst genaue Passagierzahl prognostiziert und so ein Überangebot an Speisen verhindert.

Das KI-Modell TRAYS wurde Ende letzten Jahres von Kickstart AI ins Leben gerufen. Die Initiative versammelte Talente führender Unternehmen, darunter KLM, Bol, Ahold Delhaize, NS und ING, um an der Entwicklung dieses Modells zu arbeiten.

Nähere Infos unter: www.klm.at (red)