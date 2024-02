Bodenpersonal-Streik: Großteil der LH-Flüge fällt heute aus

Im Tarifstreit mit der Lufthansa ist das Bodenpersonal des Unternehmens am Mittwoch in der Früh an fünf deutschen Flughäfen in den Warnstreik getreten. Nach Angaben der Fluggesellschaft müssen voraussichtlich mehr als 100.000 Passagiere ihre Reisepläne ändern. Wie geplant starten sollen aber die Deutschland-Flüge der Lufthansa-Tochter AUA.

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte in Frankfurt, die Streikbereitschaft sei hoch. Man gehe davon aus, dass die Lufthansa auch das stark gekürzte Flugprogramm voraussichtlich nicht durchführen könne wie geplant.

Info für betroffene KundInnen

Betroffen sind bis Donnerstag in der Früh die Drehkreuze Frankfurt und München sowie Berlin, Düsseldorf und Hamburg.

Bei ausfallenden innerdeutschen Flügen können Kunden mit ihrem Ticket auf die Bahn ausweichen. Auf keinen Fall sollten Passagiere abgesagter Flüge zum Flughafen kommen, warnte die Lufthansa. Dort könnten sie keine Hilfe erwarten. "Aufgrund des Streiks sind die Umbuchungsschalter leider nicht besetzt", stand auf der Webseite. Kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten stünden über lufthansa.com, die Kunden-App und über das Service-Center zur Verfügung. (APA / red)