Amadeus gibt Flussreisen 2025 zur Buchung frei

Das neu veröffentlichte Amadeus-Kreuzfahrtprogramm 2025 beinhaltet insgesamt 25 Reisen auf neun Flüssen. So sind neben Rhein, Main, Mosel, Saar und Donau auch französische, niederländische und belgische Flussrouten verfügbar. Neue Akzente setzen dabei Ausflugs- und Aktivprogramme, die individuelle Gästebedürfnisse besonders in den Mittelpunkt stellen. Themen- und Golfkreuzfahrten sowie Winter- und Silvesterrouten runden das Angebot ab.

Ausflugs- und Aktivprogramm 2025

Damit jeder Gast entsprechend seiner Bedürfnisse, Energie- und Fitnesslevel den passenden Ausflug findet, sind die Landprogramme in 2025 mit neuen, zusätzlichen Ausflugskategorien versehen worden. So ermöglicht „Amadeus Aktiv“ beispielsweise geführte Radtouren ab Wien auf dem berühmten Donauradweg zum Stift Klosterneuburg, Wanderungen von Linz zum Pöstlingsberg oder eine Aktiv-Tour zur Burgruine Landshut bei Bernkastel. Yoga am Morgen auf dem Sonnendeck, Bordbikes für eigene Erkundungstouren und ein 24-Stunden Fitness-Raum runden das aktive Angebot der Amadeus-Schiffe ab.

Für 'Genießer' bietet hingegen die Ausflugskategorie „Amadeus Genuss“ köstliche Erlebnisse: zum Beispiel beim Besuch des Weinguts Winzer Krems oder der „Halles de Lyon Paul Bocuse“, einer Trüffelfarm in Grignan an der Rhône oder in den Weinregionen der Kleinkarpaten.

„Wir haben unser Ausflugsangebot weiter ausdifferenziert und geben unseren Gästen damit gleichfalls noch mehr Orientierung an die Hand. Kulinarisches Erleben und Fitness stehen heute für viele weit oben. Auf dem Fluss reisen und dabei aktiv genießen, das gehört bei uns zusammen,“ erläutert Rendel Müller, Direktorin Marketing und Vertrieb bei Amadeus Flusskreuzfahrten.

Die neuen Reisen sind ab heute, 6. Februar 2024, buchbar - mit einem Frühbucher-Preisvorteil bis zum 30. November 2024 von 15% auf den regulären Kreuzfahrtpreis. Nähere Informationen für Reisebüros und Vertriebspartner unter 0800-2404460 sowie online unter: www.amadeus-flusskreuzfahrten.de (red)