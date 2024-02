FTI: Zimmerupgrade-Aktion zum Valentinstag

Im Rahmen des „FTI Valentins-Specials“ hebt der Veranstalter alle Doppelzimmer der teilnehmenden Hotels, kostenfrei um eine Kategorie an. Das Angebot gilt für Urlaube bis 31. Oktober 2024, bei Buchung bis einschließlich 14. Februar 2024.

Zur Auswahl stehen dabei über 100 Unterkünfte in zwanzig Ländern von nah bis fern. So wird aus der Standard-Unterbringung schnell das großzügigere Doppelzimmer mit Meerblick oder mit Balkon. Auch Suiten, Cottages, Club Rooms und Apartments warten im Rahmen des Specials auf Paare, Verliebte und Schnäppchenjäger.

Über 100 Unterkünfte in 20 Ländern

Bei den Unterkünften selbst steht von der preisattraktiven Drei-Sterne-Anlage bis zur luxuriösen Fünf-Sterne-Adresse, vom Strandhotel oder Wellness-Refugium bis zum Golf-Resort eine breite Palette zur Auswahl. Urlaubslieblinge wie das Rote Meer, die Türkei oder die griechischen Inseln sind ebenso vertreten wie exotischere Ziele, etwa die Malediven, Sansibar, Mexiko oder Kuba. Auch Geheimtipps zum Beispiel in Marokko, Italien oder Montenegro sind zu finden.

„Wer seine bessere Hälfte zum Valentinstag mit Urlaub überraschen möchte, kommt mit unserem Special voll auf seine Kosten, ganz egal, wie er die Tage gestalten will und was zum jeweiligen Urlaubstyp passt. Schließlich gibt es nichts wertvolleres, als Zeit miteinander zu verbringen und die soll natürlich so schön wie möglich sein. Mit unseren Upgrades leisten wir dazu gern einen kleinen Beitrag und wünschen allen einen wunderbaren Valentinstag“, so Doris Oberkanins, CMO, FTI Touristik Österreich.

Nähere Infos unter: www.fti.at (red)