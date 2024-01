Albatros Expeditions: Abfahrten mit deutschsprachigem Programm

Albatros Expeditions gab heute bekannt, 2024/25 einige deutschsprachige Abfahrten - zu bestimmten Terminen in einigen Zielgebieten in der Antarktis, in Grönland und in Spitzbergen - anzubieten. Dabei werden etwa die Briefings an Bord übersetzt oder in deutscher Sprache durchgeführt, ein Expeditionsvortrag wird garantiert in deutscher Sprache gehalten und während der Landausflüge und Zodiac-Fahrten steht ein Expeditionsführer explizit für deutschsprachige Gäste bereit.

Die deutschsprachigen Abfahrtstermine werden mit dem neuen Schiff Ocean Albatros, das im Juli 2023 gestartet ist, sowie mit dem Schwesternschiff Ocean Victory durchgeführt.

Bei Reisen nach Grönland sind die Anreisepakete ab Island oder Kopenhagen bereits im Reisepreis inklusive. Für Spitzbergen gibt es ab 2025 optionale Anreisepakete inklusive Flug ab/bis Oslo und Transfers.

Arktis 2024

Neben anderen aufregenden Spitzbergen-, Grönland-, und Diskobucht-Reisen, Albatros Expeditions, langjähriger Grönland Spezialist, freut sich eine neue und aufregende Reise für den Sommer 2024 präsentieren zu können – eine Expeditionsreise an Bord der Ocean Albatros zur Erkundung Westgrönlands und der Baffininsel, Nunavut, Kanada. Diese aufregende Reiseroute bietet Gästen die Möglichkeit, die Hauptstädte Grönlands und Nunavut zu besichtigen, Einheimische in Städten und Dörfern zu treffen und die atemberaubende arktische Natur mit Gletschern und Eisbergen, steilen Fjorden und steilen Bergketten zu erkunden. Diese Reise wird deutschsprachig begleitet.

Arktis 2025

Auch für die Arktis-Reisen 2025 - eine Mischung zwischen Spitzbergen und Grönland - stehen mehrere deutschsprachige Abfahrtsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Highlight dieser Saison wird die neue Ostgrönland Reise sein die am 17. September 2025 startet - und somit auch die Saison abschließt. Polarlichter, riesige Gletscher, steile Berge und die charismatische arktische Tierwelt sind nur einige der Schauspiele, die Reisende im Rahmen dieser Route an den wilden Küsten der größten Insel der Erde zu sehen bekommen werden.

Weitere Informationen zu Albatros Expeditions unter: www.albatros-expeditions.com (red)