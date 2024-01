RSSC: Neue Immersive Overnights-Reisen 2024/25

Die neue Immersive Overnights-Kollektion von Regent Seven Seas Cruises führt ins Mittelmeer, nach Nordeuropa und nach Asien. Alle sechs Abfahrten sind dabei in Regents Upgrade Your Horizon-Angebot enthalten, bei dem Gäste ein kostenloses Suite-Upgrade (2-Kategorien) erhalten und zudem von einer geringeren Anzahlung profitieren.

Exklusive Reiserouten mit Übernachtungen

„Unsere Immersive Overnights-Kollektion mit einer Übernachtung in jedem einzelnen Anlaufhafen verändert die Art und Weise, wie Luxusreisende auf Kreuzfahrten reisen. Die ausgedehnten Übernachtungserlebnisse ermöglichen den Gästen noch tiefere Einblicke in Destinationen wie Incheon, Südkorea, Zadar, Kroatien oder Stockholm, Schweden", so Andrea DeMarco, President von Regent Seven Seas Cruises.

Die Immersive Overnights bieten die Möglichkeit, die Reiseziele noch intensiver kennenzulernen - mit 26 abendlichen Landausflügen, die speziell für Regent entwickelt wurden. So steht beispielsweise ein Landausflug um die Weltklasse-Kunst von Picasso, Rodin und Munch im Haus eines schwedischen Prinzen, eine Weinprobe bei Sonnenuntergang in einer toskanischen Villa oder ein Michelin-Sterne-Dinner in Athen zur Verfügung. Dies sind nur einige Beispiele, weitere abendliche Highlight und Überlandtouren mit mehreren Übernachtungen in Italien, Kroatien, Frankreich, Griechenland, Deutschland und Finnland werden in Kürze bekannt gegeben.

Weitere Informationen unter: RSSC.com/immersive-overnights

Zwei Reisebeispiele:

Seven Seas Voyager - Majestic Mediterranean

Von Istanbul, Türkei nach Barcelona, Spanien - 27. Oktober 2024 – 10 Nächte

Bei dieser Reise werden gleich vier dynamische und beliebte Weltmetropolen erkundet: Istanbul (Türkei), Dubrovnik (Kroatien), Rom, Civitavecchia (Italien) und Barcelona (Spanien). Beispiel Tagesausflug: Bocelli Musik & Kunst - In Rom erleben die Gäste ein privates Klavierkonzert, ein Lunchmenü mit korrespondierenden Weinen des toskanischen Landguts der Familie von Andrea Bocelli gefolgt von einer Panoramatour, bei der ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt präsentiert werden.

Seven Seas Explorer - Blossoms, Towers and Temples

Von Tokio, Japan nach Tokio, Japan - 5. März 2025 – 14 Nächte

Von Tokio aus erleben die Gäste auf diesem 14-Nächte umfassenden Abenteuer faszinierende Übernachtungen in Kyoto (via Kobe), Japan, Seoul (Incheon), Südkorea, Shanghai, China und Tokio, Japan. Beispiel abendlicher Landausflugs: Entspannendes Shanghai bei Nacht - Das Erlebnis beginnt mit einer traditionellen chinesischen Fußmassage. Im Anschluss steht der Besuch des Shanghai History Museums auf dem Programm, dessen Dioramen die Entwicklung Shanghais Jahrzehnt für Jahrzehnt nacherzählen. Die beeindruckende Sammlung enthält unbezahlbare Stücke aus allen erdenklichen Bereichen, darunter Kalligraphie, Textilien und Jadewaren. Ein kurzer Spaziergang bringt die Gäste dann zur Super Brand Mall, in der unter anderem Kostproben der traditionellen Shanghaier Küche auf sie warten. (red)