MSC Cruises bietet Rabatt auf Sommerkreuzfahrten

Bei MSC Cruises hat der Sommer Sale begonnen: damit steht eine breite Auswahl an Kreuzfahrten zu ermäßigten Preisen zur Verfügung. Darunter Routen zu den Traumstränden in der Karibik, zu malerischen Fjorden in Norwegen, genauso wie vielfältige Mittelmeertouren. Darüber hinaus stehen für einige Kreuzfahrten auch Hin- und Rückflüge zur Buchung bereit. Für KundInnen die es gerne noch etwas privater und luxuriöser wollen ist außerdem - auf den Schiffen der Meraviglia-, Seaside- und Worldklasse - der Yacht Club buchbar.

Sale-Angebote für den Sommer 2024

So gibt es beispielsweise die 7-Nächte Reise an Bord der MSC Seaside im Westlichen Mittelmeer, von 4.-11. Mai 2024 ab/bis Genua bereits ab 759 EUR p.P. Ziele der Reise: Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia & Marseille.

Für Nordeuropa steht beispielsweise die Reise an Bord der MSC Euribia von 5.-12. Oktober 2024 ab/bis Kiel bereits ab 779 EUR p.P. zur Buchung bereit. Ziele der Reise: Kopenhagen, Flam, Hellesylt, Geiranger & Molde.

Nähere Infos und weitere Sale-Angebote: www.mscbook.com (Red)