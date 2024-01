Deutschland begeht heuer den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, dem wohl bedeutendsten Vertreter der Romantik. Der aus Greifswald stammende deutsche Maler wurde während seiner Reisen durch Deutschland zu seinen berühmtesten Gemälden, zu denen u. a. die „Kreidefelsen auf Rügen“ oder der „Wanderer über dem Nebelmeer“ zählen, inspiriert. Das Jubiläumsjahr ist damit ideal, um die Region, aus der der Künstler stammt und wo er wirkte, näher kennenzulernen.

An Bord der MS Junker Jörg

Bei GTA Touristik bietet sich hierzu in diesem Jahr die Gelegenheit: An Bord der MS Junker Jörg, einem 4-Sterne-Schiff, das der Reiseveranstalter erstmals im Portfolio hat, bietet sich im Juli die Möglichkeit, die deutsche Ostseeküste und den Stettiner Haff acht Tage zu bereisen.

Das Schiff wurde speziell für Küstengewässer gebaut, umfasst 48 Außenkabinen und acht Suiten - für bis zu 112 Passagiere. Zur Standard-Ausstattung aller Kabinen zählen: Klimaanlage und Heizung, Klappfenster, die sich öffnen lassen, Flat TV und Safe.

Preisbeispiel & Single Special

Die Reise an Bord der MS Junker Jörg ist ab 1.399 EUR buchbar. Für alleinreisende Gäste bietet GTA Touristik ein "Single Special", bei dem in den Kategorien B und C die Möglichkeit besteht, eine Doppelkabine zur alleinigen Benutzung zu buchen. Ebenso kann das Reise-Package um die Busanreise erweitert werden.

Nähere Infos unter: www.gta.at (red)