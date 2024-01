Emirates: Wien-Dubai wird auch im Sommer mit A380 bedient

"Aufgrund der großen Nachfrage ab Wien und dem überwältigenden Interesse am A380 wird Emirates den ikonischen Airbus auch im Sommerflugplan regulär auf der Stecke Dubai-Wien-Dubai einsetzen und Emirates-Reisenden damit ein in Österreich einzigartiges Flugerlebnis bieten. Nach seinem ersten Abflug von österreichischem Boden im Jahr 2016 und einer vorübergehenden Pause während der Covid-Herausforderungen, markiert die Rückkehr des A380 ein besonderes Highlight im Emirates-Jubiläumsjahr 2024", so Emirates in der Aussendung.

A380 kehrt nach Österreich zurück

Wie tip-online.at erst kürzlich berichtet, wird Emirates von 21. Februar 2024 an, wieder mit der zweistöckigen Maschine zwischen Dubai und Wien verkehren. So wird für die Nachmittagsflüge, die derzeit mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt werden, schon bald wieder ein A380 mit drei Klassen zum Einsatz kommen. Die Abendflüge EK 126 und EK 125 werden weiterhin wie gewohnt mit einer B777-300 ER durchgeführt.

Details zu den Flugzeiten:

Der A380 verlässt als EK 127 Dubai um 08:55 Uhr Ortszeit und erreicht die österreichische Hauptstadt um 12:25 Uhr Ortszeit. Als EK 128 startet der Airbus um 15:10 Uhr Ortszeit wieder in Wien und kommt um 23:40 Uhr Ortszeit in Dubai an.

Nun folgen die nächsten guten Neuigkeiten: Auch über den März hinaus wird der A380 auf der Strecke Wien-Dubai eingesetzt werden und damit auch im Sommerflugplan der einzige A380 am Flughafen Wien sein. Dadurch wird die Kapazität erhöht und mehr Optionen für Reisende von und nach Wien geboten. (red)