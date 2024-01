AUA: Kostenfreies Chatten auf der Kurz- und Mittelstrecke

Austrian Airlines stellt ab sofort allen Travel ID NutzerInnen oder Miles & More-TeilnehmerInnen zeitlich unbegrenztes Messaging im Austrian FlyNet zur Verfügung. Wer noch keine Travel ID oder kein Miles & More-Konto hat, kann sich schnell und unkompliziert registrieren und so auch während des Fluges in Kontakt mit der Welt bleiben. Für alle weiteren FlyNet®-Tarife an Bord wurde außerdem der Preis um bis zu 50% reduziert. Der Premium-Zugang beispielsweise ist damit ab bereits 6 EUR verfügbar.

„Wir wissen, wie wichtig es ist, in der ständig vernetzten Welt in Kontakt zu bleiben und wie wichtig diese Konnektivität gerade für unsere Kunden ist. Wir freuen uns daher sehr, unseren Gästen im Rahmen der bekannten Gastfreundschaft von Austrian an Bord jetzt kostenlose Messaging- und noch attraktivere WLAN-Pakete anbieten zu können", so Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines.

AUA-Flugzeuge mit Internetzugang

Rund 60% der Flugzeuge aus der A320-Flotte von Austrian Airlines verfügen bereits über Breitband-Internetzugang an Bord. Ab dem vierten Quartal 2024 werden schrittweise auch alle anderen bestehenden Flugzeuge dieser Flotte bei Austrian vollständig mit WLAN-Zugang ausgerüstet. Lufthansa Airlines und SWISS führen dieses Upgrade ebenfalls durch. Insgesamt sollen innerhalb der Lufthansa Group so mehr als 150 weitere Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeuge der A320- und der A220-Flotten mit Breitband-Internetzugang ausgestattet werden.

Mit der Einflottung der sogenannten Dreamliner, der Boeing 787-9, wird ab heuer schrittweise auch die Austrian Langstreckenflotte WLAN-fähig gemacht. Die Dreamliner ersetzen sukzessive die aktuelle Langstrecken-Flotte bei Austrian, die aus Boeing-Maschinen der Typen B777 und B767 besteht. (red)