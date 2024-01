Air China zurück am Flughafen München

Die chinesische Fluggesellschaft Air China bietet seit Freitag, 19. Jänner 2024, wieder Flüge zwischen dem Münchner Airport und der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai an. Dreimal in der Woche kommen dafür moderne und effiziente Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A350-900 zum Einsatz. Die Flüge finden jeweils mittwochs, freitags und sonntags statt. Die Landung in München ist um 06:50 Uhr, der Start Richtung Shanghai um 12:50 Uhr.

Comeback nach vier Jahren

Der letzte Passagierflug der Air China zwischen München und Shanghai fand am 6. März 2020 statt. Anlässlich der wieder aufgenommenen Flugverbindung freuten sich Vertreter von Air China und des Münchner Flughafens zusammen mit der Crew über den Neustart. Für alle Fluggäste gab es zur Feier des Comebacks Glückskekse. (red)