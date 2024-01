Mit dem „Flüge inklusive“-Paket sparen die Gäste auf den HX Expeditionen die Kosten für Hin- und Rückflüge ebenso wie für die Transfers. Das Angebot ist bis zum 31. März 2024 für Reisen vom 29. März 2024 bis 30. März 2025 buchbar.

Neben diesem An- und Abtreisepaket erhalten Gäste bei Buchung bis Ende Februar obendrauf ein Bordguthaben von 500 EUR pro Kabine. Und für kurzfristige Buchungen bis zum 31. Jänner 2024 erhalten neue sowie bestehende Mitglieder des Ambassador-Programms außerdem eine Ermäßigung von 10% auf ihre Buchung.

Expeditions-Seereisen mit Flug-Paket

Im Rahmen des derzeitigen Angebots können Abenteuersuchende zum Beispiel an Bord des weltweit ersten Hybrid-Expeditionsschiffs MS Roald Amundsen die Wildnis Alaskas entdecken und dabei die Geschichte British Columbias zur Goldrauschzeit ergründen. In den Wintermonaten reist die Roald Amundsen zu den faszinierenden Eislandschaften der Antarktis, wo die HX-Gäste die beeindruckende Natur hautnah erleben und mehr über z. B. Glaziologie und Polarforschung erfahren. In wärmeren Gefilden nimmt Expeditionsschiff MS Santa Cruz II Kurs auf die Galapagos-Inseln, die einst der britische Wissenschaftler Charles Darwin auf der Landkarte vermerkte und die seither als ein einzigartiges Naturparadies gelten.

Die entsprechenden Reisen sind unter www.hxexpeditions.com/flug verfügbar. Die Buchung ist abhängig von der Kapazität auf den entsprechenden Reisen.

Die Buchungsvorteile im Überblick

Buchbar bis 31. Jänner 2024

Kostenloses An- und Abreisepaket (internationale Flüge und Transfers) für ausgewählte Ziele und Abflughäfen

500 EUR Bordguthaben pro Kabine bei Doppelbelegung

10% Ermäßigung für Ambassador-Mitglieder

Reisezeitraum: 29. März 2024 bis 30. März 2025

Buchbar bis 29. Februar 2024

Kostenloses An- und Abreisepaket (internationale Flüge und Transfers) für ausgewählte Ziele und Abflughäfen

500 EUR Bordguthaben pro Kabine bei Doppelbelegung

Reisezeitraum: 29. März 2024 bis 30. März 2025

Buchbar bis 31. März 2024

Kostenloses An- und Abreisepaket (internationale Flüge und Transfers) für ausgewählte Ziele und Abflughäfen

Reisezeitraum: 29. März 2024 bis 30. März 2025

(red)