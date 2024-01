HolidayCheck: Analyse der Frühbuchersaison

Schon jetzt liegen die Buchungen für die Sommerferien über dem Vorjahresniveau. Dies zeigen die aktuellen Zahlen des Reisevergleichsportals HolidayCheck. So wurden die Weihnachtsfeiertage und der Jänner auch heuer wieder von vielen ÖsterreicherInnen für die Urlaubsplanung genutzt. Für die Reisebürobranche sind die Tage um den Jahreswechsel bis Ende Februar daher Hochsaison. Demzufolge lasse sich auch jetzt schon in etwa vorhersagen, wie sich das Reisejahr 2024 entwickeln wird und welche Trends und Tendenzen es gibt.

Osterferien 2024

Mit Abstand das größte Interesse für Reisen im März und April gibt es für die Türkische Riviera. Preislich ist die Region seit Oktober stabil und in der Regel die Günstigste. An Platz zwei steht Hurghada bei den Suchanfragen über Ostern. Auch für Marsa Alam steigt seit November deutlich das Interesse der UrlauberInnen. Am drittstärksten nachgefragt ist Mallorca.

Sommerferien 2024

Auch im Sommer 2024 ist das Interesse für die Türkische Riviera bislang mit Abstand am größten. Preis-Leistung dieser Region sind für viele UrlauberInnen das Hauptargument. Außerdem beliebt sind Mallorca, Kreta und Rhodos. Auch für Gran Canaria hat das Interesse deutlich angezogen.

Die Reisedauer sei laut Analyse hingegen im Vergleich zum Vorjahr etwas kürzer geworden. So würden Familien 2024 im Durchschnitt zehn Tage im Sommerurlaub verbringen - zwei Tage weniger als noch 2023. Über die beliebtesten Urlaubsregionen hinweg zahlen Familien für zehn Tage circa 4.200 EUR. Bei kürzerer Reisedauer sind das im Schnitt 3% mehr als im Vorjahr.

Früh buchen lohnt sich

Auch dieses Jahr hat sich gezeigt, dass die Preise gerade im November einen Tiefpunkt erreichen. Ab November bis in den März hinein drücken dann Frühbucherangebote die Reisepreise.

Gesunken sind die Preise im Laufe des Herbstes für die Vereinigten Arabischen Emirate wie Dubai, Kreta, Ägypten, Gran Canaria und Tunesien

Preisstabil sind die Türkische Riviera, Fuerteventura und Mallorca

Einen Preisanstieg verzeichnen aktuell Lanzarote, Teneriffa, Kos, Rhodos und die Türkische Ägais

Mietwagen: Deutlich günstiger als 2023

Am Mietwagenmarkt gäbe es im Vergleich zu 2023 signifikante Preisnachlässe - allerdings nicht in allen Regionen. Dies sind die HolidayCheck Preis-Tipps:

Die Preise auf Mallorca im Juli sind im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 47% gesunken.

Auch Italien ist durchgehend günstiger als 2023. So kostet beispielsweise ein Mietwagen im Juli auf Sardinien für eine Woche im Schnitt 280 EUR - das sind 25% weniger als im Vorjahr.

In Lissabon sind Mitte Juli die Mietwagenpreise im Vergleich zum Vorjahr sogar um mehr als 75% gesunken. „Hier kann es interessant sein, seine Reiseplanung anzupassen, denn Faro ist deutlich teurer“, erklärt Erik Weenink.

Auch bei Fernreisen sind die Mietwagenpreise in den vergangenen Monaten gesunken. Allerdings sind die Preisrückgänge hier sehr regionsspezifisch. So sind die Preise in Südafrika und den USA stabil geblieben. In Mexiko sind die Preise im Juli hingegen deutlich günstiger geworden. Für Abreisen im Frühjahr sind die Preise in Mittelamerika hingegen stark gestiegen.

Fazit der Analyse

„Frühbuchen lohnt sich - vor allem für Familien. Das zeigt unsere Auswertung anhand von Tausenden von Angeboten auch dieses Jahr wieder deutlich“, erklärt Christoph Heinzmann. Weiterhin sichern sich viele mit Flex-Pauschalreisen ab, die kostenlos oder kostengünstig storniert oder umgebucht werden können.

„Wer im Sommerurlaub einen Mietwagen möchte, sollte sich die günstigen Preise der Frühbucherzeit sichern – und im Zweifel kostenfrei stornieren und erneut buchen, sollten sich die Preise noch weiter nach unten bewegen“, empfiehlt Erik Weenink abschließend. (red)