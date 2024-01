RSSC: Kostenloses Suite-Upgrade für über 430 Abfahrten

Das ‘Upgrade Your Horizon’-Angebot gilt für mehr als 430 ausgewählte Abfahrten zwischen Jänner 2024 und Juni 2026 und kann ab sofort bis 29. Februar 2024 gebucht werden. Darüber hinaus können sich Gäste ihre Traumsuite und ihre präferierte Reiseroute bereits frühzeitig sichern und von der Flexibilität einer bis auf 7,5% reduzierten Anzahlung profitieren.

„Wir freuen uns, dass unsere Gäste dieses großzügige neue Angebot nutzen können, um ihre nächste Kreuzfahrt zu einigen der begehrtesten Reisezielen der Welt zu planen", so Andrea DeMarco, President von Regent Seven Seas Cruises. „Mit unserem prestigeträchtigen neuen Schiff, der Seven Seas Grandeur™, verfügen wir über The World’s Most Luxurious Fleet. Dazu gehört ein umfangreiches Angebot an Kreuzfahrten, bei denen die Landausflüge und -erlebnisse bereits im Reisepreis inbegriffen sind. Mit dem außergewöhnlichen Service an Bord, dem unvergleichlichen Platzangebot auf See mit unseren All-Suiten-Unterkünften sowie der Epicurean Perfection, bieten wir unseren Gästen zahlreiche Gründe, ihre nächste Regent-Reise zu genießen."

‘Upgrade Your Horizon’-Angebote

Das kostenlose Suite-Upgrade (2-Kategorien) bietet Gästen die Möglichkeit, Suiten mit noch großzügigerem Raumangebot und weiteren Vorteilen zu genießen. Dazu gehören zum Beispiel eine Hotelübernachtung vor Reisebeginn bei Buchung einer Concierge-Suite oder der erweiterte persönliche Butler-Service bei Buchung einer Penthouse-Suite.

Reisebeispiele & Rabatte:

Seven Seas Explorer, Blossoms, Towers & Temples: Ab/bis Tokio, 5. März 2025 – 14 Nächte mit 30% Ermäßigung

Seven Seas Grandeur, Ancient Lands and Historic Sites: Von Athen (Piraeus) nach Istanbul, 30. Mai 2024 – 12-Nächte mit 35% Ermäßigung

Seven Seas Mariner, Nordic Wonders: Von Kopenhagen nach Amsterdam, 23. Juli 2024 – 20-Nächte mit 40% Ermäßigung

Weitere Informationen unter: www.rssc.com/upgrade-your-horizon (red)