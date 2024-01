Coral Travel & Ferien Touristik-Roadshow kommt nach Österreich

Unter dem Motto „The Fast and Fabulous“ geht Coral Travel & Ferien Touristik gemeinsam mit acht Hotelpartnern, wie zum Beispiel Papillon Hotels, Aldemar Resorts und Diamant Hotel schon bald auf Roadshow. Die ideale Gelegenheit für ReiseexpertInnen, sich über die neuesten Trends, attraktive Angebote und spannende Entwicklungen zu informieren. Alles "mit einem Fokus auf Innovation, Fortschritt und ordentlich Tempo - deswegen auch „The Fast and Fabulous Roadshow" - um die TeilnehmerInnen "spritzig und mit Vollgas" zu inspirieren und zu neuen Zielen führen.

Termine in Österreich

"Mit The Fast and Fabulous Roadshow freuen wir uns, erstmals durchs wunderschöne Österreich zu touren und gemeinsam mit unseren Partnern Maßstäbe zu setzen. Die TeilnehmerInnen können sich auf eine dynamische Veranstaltung in besonderen Locations freuen, die nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam und inspirierend ist", sagt Ender Karadag, Vertriebsleitung von Coral Travel & Ferien Touristik.

Die The Fast and Fabulous Roadshow wird in den folgenden Städten in Österreich Halt machen - jeweils ab 18.30 Uhr:

27.02.24 - über den Dächern im K.47 · Linz: 28.02.24 - direkt am Wasser gelegene im JKU Teichwerk

Anmeldung: Die Teilnahme an der Roadshow ist kostenfrei, aber aufgrund begrenzter Plätze wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen. Weitere Informationen, einschließlich der genauen Veranstaltungsorte und Anmeldemöglichkeiten - HIER verlinkt (red)