airtours Luxustag für TUI Das Reisebüro in Wien

Um Luxus zu verstehen, muss man nicht zwingend in die Ferne schweifen. Nach diesem Motto organisierte Kathrin Stecher, TUI Eigenvertriebsservices, mit Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours Österreich, einen Tag in der Wiener Innenstadt, an dem die Agents tief in das Thema Luxushotellerie eintauchen konnten.

Luxustag in Wien

Besucht wurden das Rosewood Hotel, das Park Hyatt Hotel, das Hotel Sacher, das Hotel Imperial und das Palais Coburg, um einen Einblick in die Luxushotellerie zu bekommen und das zugehörige Kundensegment besser zu verstehen. Zur Stärkung gab es ein edles Mittagessen im Park Hyatt Hotel und eine Runde Eis für alle. Insgesamt war die Tour damit ein spannender Schulungstag, mit exklusiven Eindrücken und vielen Informationen für die zukünftigen Luxusprofis. (red)