Brand USA-Roadtrip durch den Südwesten

Die Entdeckungsreise Mitte Mai bot den TeilnehmerInnen nicht nur umfassendes Destinationswissen, sondern auch neue Kontakte und Impulse für die Beratung und Vermarktung von USA-Reisen. Die Route selbst umfasste Stationen in den Bundesstaaten New Mexico und Colorado - mit vielfältigen Einblicken in Natur, Kultur und Geschichte der Region.

Von New Mexico nach Colorado

Die Reise begann in Albuquerque und führte über Santa Fe und Taos weiter nach Pagosa Springs. In Colorado standen unter anderem der Great Sand Dunes Nationalpark bei Alamosa sowie Colorado Springs und Denver auf dem Programm. Die TeilnehmerInnen konnten dabei nicht nur die landschaftliche Vielfalt erleben, sondern auch lokale Besonderheiten und touristische Angebote aus erster Hand kennenlernen.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Event in Philadelphia, Pennsylvania. Dort trafen sich knapp 100 Reiseprofis aus insgesamt elf parallelen Inforeisen durch 23 US-Bundesstaaten und Washington, D.C. Begleitet wurde das Treffen von 17 US-Experten aus der Tourismusbranche. Der persönliche Austausch und die Vorstellung unterschiedlicher Regionen standen dabei im Mittelpunkt. (red)