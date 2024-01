Emirates-Flaggschiff A380 kehrt nach Österreich zurück

Ab 21. Februar bis Ende des Winterflugplans (30. März 2024) kommt für die Flüge EK 127 und EK 128, die derzeit mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt werden, ein A380 mit drei Klassen zum Einsatz. Dadurch wird die Kapazität erhöht und mehr Optionen für Reisende von und nach Wien geboten. Die Abendflüge EK 126 und EK 125 werden weiterhin wie gewohnt mit einer B777-300 ER durchgeführt.

Elisabeth Zauner, Country Managerin Emirates Österreich, zeigt sich begeistert über die Rückkehr des A380 nach Wien: “Der Einsatz des A380 bis Ende des Winterflugplans ist für uns ein schöner Meilenstein, der die Wichtigkeit des Standorts Wien als Destination wie auch als Abflugort unterstreicht. Wir hoffen natürlich, dass unser Flaggschiff in Zukunft dauerhaft zurückkehren wird.”

Details zu den Flugzeiten:

Der A380 verlässt als EK 127 Dubai um 08:55 Uhr Ortszeit und erreicht die österreichische Hauptstadt um 12:25 Uhr Ortszeit. Als EK 128 startet der Airbus um 15:10 Uhr Ortszeit wieder in Wien und kommt um 23:40 Uhr Ortszeit in Dubai an.

Besonderheiten des Flaggschiffs

Seit August 2022 musste der Standort Wien auf den Emirates-A380 verzichten. Mit der Änderung des Winterflugplans, die Ausdruck der dynamischen und bedarfsorientierten Flottenplanung der Fluggesellschaft ist, wird Emirates nun die einzige Fluglinie, die den Flughafen Wien mit dem zweistöckigen A380 bedient.

Ein Teil der aus Wien reisenden Emirates-Passagiere kommt somit wieder in den Genuss der besonderen Annehmlichkeiten, die das derzeit größte Passagierflugzeug der Welt bietet, darunter die First Class-Suiten und Shower Spas, die Onboard Lounge in der Business Class sowie eine internationale und regional inspirierte Küche. Das preisgekrönte Inflight-Entertainment-System ice bietet mehr als 6.500 Kanäle für On-Demand-Entertainment. (Red)