MSC Cruises stellt neue globale Markenkampagne vor

MSC Cruises veröffentlichte heute in Deutschland die neue globale Marketingkampagne "For a greater beauty" - in Österreich und der Schweiz folgt der Start am 15. Jänner 2024. Insgesamt wird die Kampagne in mehr als 30 Ländern weltweit im TV, Out-of-Home, Print sowie in den digitalen und sozialen Medien verbreitet.

Die neue Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit Dentsu Creative Italy. Gedreht wurde der TV-Spot dabei vom australischen Regisseur Kiku Ohe an Bord der MSC World Europa, dem ersten von zwei mit LNG betriebenen Schiffen der Flotte. Produziert wurde der Spot von Birth Productions.

Mehr als 1.000 Abfahrten 2024

Die Kampagne soll das Publikum dazu ermutigen eine Kreuzfahrten in einem bewussten Umgang mit den Meeren und dem Planeten zu erleben und dabei die schönsten Destinationen auf der ganzen Welt sowie einzigartige Unterhaltung an Bord zu entdecken. Dafür stehen Gästen 2024 insgesamt mehr als 1.000 Abfahrten mit über 240 Zielen in mehr als 85 Ländern zur Verfügung.

