Anex-Reisemarken blicken auf erfolgreiche Roadshow zurück

und den Niederlanden und erreichte so rund 900 ReiseverkäuferInnen.

Das Vertriebsteam der Reisemarken war in der Zeit vom 16. Oktober bis 13. Dezember 2023 unterwegs, um Agents unter dem Titel „Sommertour 24!“ über Highlights, Trends und Neuigkeiten zu informieren. Neben Fakten und Insight-Wissen standen so besonders die Sommerprogramme der vier Veranstaltermarken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen im Fokus.

„Wir freuen uns mit so vielen PartnerInnen direkt ins Gespräch gekommen zu sein. Viele spannende Ideen, Produkte und auch Verbesserungspotential ergeben sich erst im unmittelbaren Austausch“, ist Anex Tour-Vertriebsdirektor Hakan Gürova überzeugt.

"Wir blicken optimistisch auf den Sommer"

Die Roadshow begleitet haben zudem 75 Hotel- und Airline-Partner sowie auch Fremdenverkehrsämter, die für einen Experten-Austausch bereitstanden und ihre Neuigkeiten im Rahmen von Reisemessen aus erster Hand vorstellen konnten. Touristische Partner waren unter anderem die Selectum-Hotels, Titanic, Cullinan, Gloria, Condor und Qatar Tourism. Insgesamt hatte die Anex Gruppe im Rahmen ihrer Roadshow rund 900 ReiseverkäuferInnen zu Gast.

„Das letzte Geschäftsjahr war, was die politische Weltlage betrifft, erneut herausfordernd. Dennoch blicken wir gemeinsam mit unseren PartnerInnen optimistisch auf den kommenden Sommer, weil unsere KundInnen einer Auszeit in Form von Urlaub eine hohe Priorität einräumen und der Sommer 24 bereits sehr gut nachgefragt ist“, so Christina Göhrl, Vertriebsleitung für Bucher Reisen und Öger Tours. (red)