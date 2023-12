Celebrity Cruises baut Asien-Programm 2025/26 aus

Mit der Celebrity Millennium und Celebrity Solstice kommen erneut zwei Schiffe in Fernost zum Einsatz, die neue Ziele und Routen anbieten. Deutlich verlängert wurden die Liegezeiten in den Häfen, um Passagieren mehr Zeit für Erkundungen an Land zu geben. In elf Städten - zum Beispiel in Laem Chabang (Bangkok) und Ōsaka (Kyōto) - bleiben die Celebrity-Schiffe sogar über Nacht.

Celebrity Millennium

Kreuzfahrten ab Seoul

Zum ersten Mal bietet Celebrity Cruises 13-tägige Kreuzfahrten zwischen Incheon (Seoul/Südkorea) und Yokohama (Tokio/Japan) an. Neben einem Aufenthalt in der südkoreanischen Millionenmetropole Busan können sich Gäste der Celebrity Millennium auf viele japanische Ziele freuen - zum Beispiel Shimizu und Hiroshima (beide Ziele liegen auf der Insel Honshū), Kōchi (Insel Shikoku) sowie Kagoshima, Nagasaki und Fukuoka (diese Ziele liegen auf der Insel Kyūshū). Jede Kreuzfahrt beinhaltet außerdem einen Overnight Stay in Ōsaka (Kyōto) auf der Insel Honshū, um auch ins Nachtleben eintauchen zu können.

Im Sommer "Best of Japan" erleben

Die Celebrity Millennium hat zwischen Mitte April und Mitte Oktober 2025 sowie ab März 2026 wieder jeweils 13-tägige Kreuzfahrten zu mehreren japanischen Zielen im Programm. Zur Auswahl stehen zwei „Best of Japan“-Routen ab/bis Yokohama (Tokio). Angelaufen werden mit Ōsaka (Kyōto), Hiroshima, Shimizu (Mt. Fuji), Kōbe und Aomori gleich mehrere Häfen auf Japans Hauptinsel Honshū. Zu den weiteren Zielen gehören Kagoshima im Süden und Nagasaki im Nordwesten der Insel Kyūshū, Kōchi auf Shikoku sowie Hakodate - einer der größten Städte auf Hokkaidō, der nördlichsten Insel Japans. Mit der Millionenmetropole Busan und der Insel Jejudo stehen bei den Japan-Kreuzfahrten auch zwei Ziele in Südkorea auf dem Programm. Die größte Insel des Landes ist für ihre Strände, Vulkane, Krater und höhlenartigen Lavaröhren bekannt.

Im Winter nach Indien, Malaysia & Indonesien

Ab Ende Oktober 2025 wird die Celebrity Millennium mit „Indien, Sri Lanka, Thailand & Malaysia“ (ab Singapur und Mumbai) sowie mit „Bali, Lombok, Malaysia & Thailand“ (ab Singapur und Benoa/Bali) zwei weitere abwechslungsreiche Routen in Asien anbieten. Die Kreuzfahrten dauern zwischen 12 und 15 Tage.

Details zum Schiff

Die 294 m lange und kürzlich komplett modernisierte Celebrity Millennium bietet Platz für maximal 2.000 Passagiere. Nähere Infos zum Schiff der Millennium-Klasse unter: www.celebritycruises.de/millennium.php.

Celebrity Solstice

Zwischen Hongkong und Singapur unterwegs

Singapur und Hongkong sind die beiden Heimathäfen der Celebrity Solstice. Zwischen Anfang November 2025 und Mitte März 2026 starten von hier 13-tägige Südostasien-Kreuzfahrten mit vielen Stopps in Vietnam (unter anderem in Huế, Nha Trang und Ho-Chi-Minh-Stadt) sowie in Thailand (zum Beispiel Ko Samui). In einigen Häfen liegt das Schiff auch über Nacht. Dazu gehören Hanoi (Halong-Bucht) und Laem Chabang (Bangkok).

Details zum Schiff

Die Celebrity Solstice, das erste Kreuzfahrschiff der preisgekrönten Solstice-Klasse, wurde in der Meyer Werft in Papenburg gebaut, ist 315 Meter lang und bietet Platz für maximal 2.850 Passagiere. Weitere Details unter www.celebritycruises.de/solstice.php.

Noch mehr Einzelheiten zu allen Asien-Routen unter: www.celebritycruises.de (red)