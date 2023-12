AIDA Winterrouten 2025/26 ab sofort buchbar

Auf dem Programm der Wintersaison 2025/26 stehen unter anderem Sonnendestinationen wie die Karibik, Südafrika, die Kanaren, der Orient, die Seychellen und Mauritius. Aber auch Nordeuropa-Kreuzfahrten stehen auf dem Plan und sind ab sofort buchbar.

Kreuzfahrten in und um Afrika

Die beliebte Destination Mauritius genauso wie die Inseln La Réunion, Madagaskar und die Seychellen sind AIDA Reiseziele im Indischen Ozean vor der Küste Afrikas. UrlauberInnen können hier exotische Welten mit einer einzigartigen Vielfalt an Tieren und Pflanzen erleben. Mauritius & Seychellen sowie Südafrika werden im Winter 2025/26 von der AIDAstella angesteuert.

Kreuzfahrten in der Karibik

Tropische Regenwälder, türkisblaues Meer mit glasklarem Wasser und Palmen gesäumte Traumstrände ziehen UrlauberInnen auch in der Karibik in ihren Bann. AIDA Kreuzfahrten in der Karibik werden mit der AIDAperla, der AIDAblu und der AIDAsol angeboten.

Kreuzfahrten im Orient

Länder mit den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, Wüstenabenteuer und orientalisch-bunte Märkte erleben Reisende im Orient. Allen voran ist Dubai dabei in jeder Hinsicht eine Stadt der Superlative - zu den bekanntesten Wolkenkratzern zählen der Burj Al Arab oder der Burj Khalifa. Zu erleben ist der Orient im Winter 2025/26 mit der AIDAprima die unter anderem das Königreich Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate; Katar und der Oman ansteuert.

Kreuzfahrten rund um die Kanaren & Madeira

Spektakuläre Steilküsten, kilometerlange weiße oder schwarze Strände, schroffe Vulkanlandschaften: Die Vielfalt der Kanaren bietet für jeden Geschmack die passende Insel – zum Wandern, Entspannen oder Surfen. Die perfekte Ergänzung dazu bietet mit Madeira die faszinierende Blumeninsel mitten im Atlantik. Naturliebhaber kommen zum Beispiel beim Besuch des Botanischen Gartens Jardim Botânico auf ihre Kosten. Die Kanaren und Madeira werden im Winter 2025/26 von der AIDAcosma und der AIDAmar bereist.

AIDA Tipp: Im Februar 2026 findet auf Teneriffa der zweitgrößte Karneval der Welt statt. Knapp zwei Wochen lang wird in der Hauptstadt Santa Cruz und auf der ganzen Insel Tag und Nacht gefeiert.

Kreuzfahrten in Nordeuropa

Für alle, die in Nordeuropa die Polarlichter erleben wollen, ist die Zeit von September bis März die beste Reisezeit. Doch nicht nur das Lichtspektakel spricht für den Winter im Norden: Skandinavien zieht Urlauber mit seiner einzigartigen Natur, Küsten- und Seenlandschaften zu jeder Zeit in seinen Bann. Auf Kreuzfahrt Richtung Norwegen und zu den Metropolen Westeuropas geht es zwischen November 2025 und April 2026 ab Hamburg mit der AIDAnova.

Weltenbummler-Reisen

Im Rahmen einer Weltenbummler Reise lassen sich die unterschiedlichsten Destinationen miteinander verbinden. So geht es beispielsweise mit der AIDAblu von Korfu bis in die Karibik, mit der AIDAprima von Hamburg nach Dubai und mit der AIDAstella von Antalya oder von Kapstadt in den Indischen Ozean.

Vorteile für Frühbucher

Bei Buchung zum AIDA PREMIUM Tarif winken bis zu 900 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung für Winterabfahrten 2025/26 bei Buchung bis 30.04.2025. Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs sind u.a. die Wahl der Wunschkabine, das deutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und ein 250-MB-Internetpaket.

Alle AIDA Reisen der Wintersaison 2025/2026 sind ab heute, 14. Dezember 2023, buchbar. (red)