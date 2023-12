Flughafen Innsbruck: Start der Wintersaison 2023/24

Damit stehen ab sofort Verbindungen aus/in insgesamt 21 Destinationen - vorwiegend in West- und Nordeuropa - auf dem Flugplan. So werden einerseits auch heuer wieder zehntausende internationale Wintergäste nach Tirol und in die umliegenden Urlaubsregionen kommen; andererseits stehen auch den TirolerInnen viele Linienflüge für Städteziele zur Verfügung.

Aufstockungen & neue Ziele

Eine Aufstockung bzw. zeitliche Verlängerung findet auf der Strecke von/nach Berlin mit Eurowings statt. In diesem Winter gibt es je zwei wöchentliche Verbindungen immer mittwochs und samstags (ab 23. Dezember 2023). Auch Hamburg wird in dieser Saison öfter angeflogen, nämlich vier Mal pro Woche ebenfalls mit dem Airline-Partner Eurowings (bereits seit Anfang Dezember 2023).

Mehrmals täglich kann man von Innsbruck auch in diesem Winter nach London-Gatwick fliegen, neu ist die Flugverbindung mit British Airways täglich außer dienstags. Außerdem gibt es zwei völlig neue wöchentliche Direktverbindungen einmal von/nach Reykjavik mit Iceland-Air (ab Ende Jänner 2024) und einmal von/nach Athen mit Aegean Air (ab Ende Dezember 2023).

Linienflüge von/nach Innsbruck im Detail:

Amsterdam bis zu 5x täglich - transavia - ganzjährig

bis zu 5x täglich - transavia - ganzjährig Antwerpen 2x pro Woche - TUI Belgium - 22.12.2023

2x pro Woche - TUI Belgium - 22.12.2023 Berlin 2x pro Woche - Eurowings - 23.12.2023

2x pro Woche - Eurowings - 23.12.2023 Birmingham wöchentlich - jet2, TUI UK - 16.12.2023

wöchentlich - jet2, TUI UK - 16.12.2023 Bristol 5 Flüge pro Woche - easyJet, jet2, TUI UK - seit 07.12.2023

5 Flüge pro Woche - easyJet, jet2, TUI UK - seit 07.12.2023 Brüssel 2x pro Woche - transavia - 21.12.2023

2x pro Woche - transavia - 21.12.2023 Edinburgh wöchentlich - jet2, TUI UK - 23.12.2023

wöchentlich - jet2, TUI UK - 23.12.2023 Eindhoven bis zu 3x täglich - transavia - 14.12.2023

bis zu 3x täglich - transavia - 14.12.2023 Frankfurt 3x täglich - Lufthansa / Air Dolomiti - ganzjährig

3x täglich - Lufthansa / Air Dolomiti - ganzjährig Hamburg 4x pro Woche - Eurowings - seit 02.12.2023

4x pro Woche - Eurowings - seit 02.12.2023 Helsinki wöchentlich - Finnair - 30.12.2023

wöchentlich - Finnair - 30.12.2023 London mehrmals täglich zu verschiedenen London-Airports - easyJet, British Airways, TUI UK, jet2 - ganzjährig in unterschiedlichen Frequenzen

mehrmals täglich zu verschiedenen London-Airports - easyJet, British Airways, TUI UK, jet2 - ganzjährig in unterschiedlichen Frequenzen Manchester 8 Flüge pro Woche - easyJet, jet2, TUI UK - 10.12.2023

8 Flüge pro Woche - easyJet, jet2, TUI UK - 10.12.2023 Newcastle wöchentlich - TUI UK - 23.12.2023

wöchentlich - TUI UK - 23.12.2023 Paris wöchentlich - Air France - 23.12.2023

wöchentlich - Air France - 23.12.2023 Rotterdam täglich - transavia - 15.12.2023

täglich - transavia - 15.12.2023 Stockholm 5 Flüge pro Woche - Eurowings, SAS - 06.01.2024

5 Flüge pro Woche - Eurowings, SAS - 06.01.2024 Wien bis zu 3x täglich - Austrian Airlines - ganzjährig

Deutliches Passagierplus im Gesamtjahr

Die aktuellen Hochrechnungen zeigen, dass der Flughafen am Ende des Jahres eine Zahl von fast 900.000 Jahrespassagieren erreichen dürfte. Das würde ein deutliches Plus von rund 25% gegenüber dem Vorjahr bedeuten. „Mit der kommenden gut gebuchten Wintersaison wird die Grundlage für eine positive Entwicklung im Jahr 2024 geschaffen“, berichtet Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta.

Weitere Informationen unter: www.innsbruck-airport.com (red)