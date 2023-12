TUI Kinderfestpreis-Aktion startet in Kürze

Die Familienaktion, bei der Kinder ab 111 EUR reisen, gilt für Pauschalreisen in zehn beliebte Urlaubsländer auf der Mittelstrecke bei Buchung von 6. Dezember bis 13. Februar 2024. Der Reisezeitraum für die Aktion läuft von 15. März bis 30. September 2024. Neu im Programm und in der Aktion inkludiert sind Pauschalreisen mit dem Direktflug ab Innsbruck auf die griechische Insel Karpathos sowie ab Salzburg in die tunesische Stadt Monastir. Zudem übernachten Kinder - bei Buchung bis 29. Februar 2024 - in über 200 Hotels in und rund um Österreich bei Eigenanreise von 15. März bis 31. Oktober 2024 kostenlos.

TUI Familienurlaub zu attraktiven Preisen

Der Preis von 111 EUR für Kinder gilt in ausgewählten Familienhotels mit Flügen in Reiseziele wie etwa die Türkei, Griechenland, Spanien, Tunesien oder Bulgarien. Insgesamt sind über 300 familienfreundliche Unterkünfte in zehn Urlaubsländern auf der Mittelstrecke an der Familienaktion beteiligt. Darunter befinden sich auch die beliebten Häuser von TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo und TUI Kids Club sowie familienfreundliche Green & Fair Hotels, die ein nachhaltiges Reisevergnügen leicht machen.

Auch die Kapverden mit Direktflug ab Wien hat TUI in die Familienaktion aufgenommen. Die Flugverbindung mit Smartwings geht bis zum 10. Mai 2024. Zusätzlich wird TUI Gästen im Sommer ab Innsbruck eine neue Direktverbindung ab 21. Mai 2024 nach Karpathos geboten und ab 10. Juli 2024 eine neue Verbindung ab Salzburg nach Monastir.

Weitere Details zu den Kinderfestpreisen

Die TUI Familienaktion gilt grundsätzlich für Kinder im Alter von zwei bis 11,99 Jahren - also bis zum Tag vor dem 12. Geburtstag - für Flugpauschalreisen im Reisezeitraum 15. März bis 30. September 2024. In allen TUI Magic Life Clubs reisen Kinder sogar bis 15,99 Jahre ab 111 EUR. Auch Alleinreisende mit Kind profitieren in ausgewählten TUI Magic Life sowie Robinson Clubs, zum Beispiel im Robinson Cyprus und Ierapetra, von attraktiven Frühbucherermäßigungen. Die Preise der Familienaktion sind vom Abflughafen und Reisezeitraum sowie von der Unterkunft abhängig und starten in der Nebensaison mit 111 EUR pro Kind.

Eigenanreise: Kinder übernachten kostenfrei

Bei Selbstanreise übernachten Kinder im Zimmer zweier Vollzahler in über 200 Hotels sogar kostenlos. Dazu zählen beliebte Familienhotels in Österreich und Deutschland sowie in Italien und Kroatien. Auch in anderen Eigenanreisezielen, wie etwa in Belgien, Tschechien, Portugal, Frankreich sowie der Schweiz und den Niederlanden, erhalten Kinder im Alter von zwei bis 10,99 Jahren eine Ermäßigung von 100% auf den Übernachtungspreis. Die Aktion gilt im Reisezeitraum 15. März bis 31. Oktober 2024 und ist ab 6. Dezember bis 29. Februar 2024 buchbar.

Preisbeispiele Familienaktion:

Sieben Nächte im TUI Suneo Santa Ponsa auf Mallorca kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive z.B. mit Flug ab Innsbruck am 15. Mai ab 679 EUR p.P. - Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 111 EUR.

Sieben Nächte im Hotel Elektra Beach auf der Insel Karpathos kosten im Doppelzimmer mit Frühstück z.B. mit Flug ab Innsbruck am 21. Mai ab 849 EUR p.P. - Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 111 EUR.

Sieben Nächte im TUI Magic Life Jacaranda an der Türkischen Riviera kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive z.B. mit Flug ab Wien am 2. Mai ab 999 EUR p.P. - Kinder bis 15,99 Jahre reisen ab 299 EUR.

Sieben Nächte im TUI Kids Club Bluesun Holiday Village Bonaca auf der Insel Brac kosten im Doppelzimmer mit Vollpension plus bei Eigenanreise z.B. am 1. Juni ab 445 EUR p.P. - Kinder übernachten kostenlos.

Sieben Nächte im TUI Suneo Villaggio Ai Pini in Caorle kosten ohne Verpflegung bei Eigenanreise z.B. am 2. Juni ab 950 EUR pro Appartement. Kinder übernachten kostenlos.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/kinderfestpreis (red)