Austrian Airlines: Erstflug nach Lappland

Nachdem bereits im Oktober der erste Flieger Richtung andalusische Hauptstadt startete, wurde der Winterflugplan nun auch Richtung Norden erweitert. Der Erstflug nach Rovaniemi hob dabei pünktlich zur Adventzeit am Samstag, 2. Dezember 2023, von Wien ab. Und da das sogenannte „Tor zum Norden“, der Legende nach Sitz des Weihnachtsmannes ist, wurden die Passagiere auch mit der einen oder anderen weihnachtlichen Überraschung erfreut.

„Wir sehen eine steigende Nachfrage und ein hohes Reiseinteresse im Winter. Daher haben wir unseren Winterflugplan erweitert und fliegen nun neben touristischen Zielen im Süden auch weitere Ziele im Norden an", so CCO Michael Trestl.

Direktflug nach Lappland

Die neue Verbindung in die finnische Stadt wird ab sofort jeweils samstags angeboten. In Kooperation mit einem Reiseveranstalter geht es darüber hinaus weiter in die für Wintersport bekannte Kleinstadt Kittilä, wie aus der Aussendung hervorgeht. "Wir ermöglichen damit unseren Fluggästen direkt von Wien aus in die traumhafte Landschaft Nordfinnlands zu fliegen, um die Polarlichter zu sehen, eine Husky Tour zu unternehmen oder die einzigartige Wintersportlandschaft zu erkunden“, so Trestl in der Aussendung weiter.

Lappland ist die nördlichste Region Finnlands und liegt in direkter Nähe des Polarkreises. Damit ist sie nicht nur zum Bestaunen der Polarlichter eine ideale Destination, sondern sie besticht auch durch ihre einzigartige Winterlandschaft, Schneesicherheit und einem umfassenden Wintersportangebot.

Flugdetails im Überblick:

Wien - Rovaniemi OS 331: Samstag 10:30-14:45 Uhr

Rovaniemi - Wien OS 332: Samstag 15:45-17:55 Uhr

(red)