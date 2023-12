FH Wien stellt neuen HR-Leiter vor

Der Airport hat sich mit Schreiner einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Erfahrung im Personalmanagement, speziell in der Luftfahrt sowie in Handel und Logistik, an Bord geholt. So löst dieser nun mit 1. Dezember 2023 den bisherigen Personalleiter Mag. Christoph Lehr, der in seiner 22jährigen Tätigkeit am Flughafen Wien die Personalarbeit des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet hat und nun in den Ruhestand wechselt, ab.

Aufgaben des neuen HR-Leiters

Schreiner leitet somit ab sofort das Personalmanagement, Employer Branding & Recruiting, Personalentwicklung, Arbeitsrecht und das Thema Arbeitssicherheit für die über 5.000 Beschäftigten der Unternehmensgruppe. Zuletzt führte der erfahrene Personalexperte und Jurist über zehn Jahre den HR-Bereich der börsenotierten Frauenthal Handel Gruppe. Davor war der gebürtige Wiener knapp fünfzehn Jahre in unterschiedlichen Managementfunktionen bei Austrian Airlines tätig, zuletzt als deren stellvertretender Konzernpersonalchef. Mit seinem Einstieg bei der Flughafen Wien AG kehrt Lukas Schreiner somit nun wieder in die Luftfahrtbranche zurück.

„Wir freuen uns über die neue Zusammenarbeit mit Lukas Schreiner. Mit seiner jahrelangen Erfahrung im HR-Bereich und in der Luftfahrtbranche ergänzt er unser Management Team ideal und wird unsere Personalagenden konsequent weiterentwickeln. Bei Christoph Lehr möchten wir uns für zwei Jahrzehnte hervorragenden Einsatz bedanken, er hat als Personalleiter wesentlich zur Entwicklung des Flughafens als größter Arbeitgeber der Region beigetragen und dabei das Unternehmen auch durch gerade für den Personalbereich herausfordernde Zeiten wie die Pandemie begleitet. Für seinen neuen Lebensabschnitt und seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, so die Flughafen Wien-Vorstände Dr. Günther Ofner und Mag. Julian Jäger. (red)