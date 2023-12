Austrian Airlines bietet ab sofort Geschenkgutscheine

„Durch die neuen Austrian Geschenkgutscheine können jetzt Reiseerlebnisse einfach und unkompliziert verschenkt werden. Die Nachfrage an Gutscheinen ist gestiegen und daher bieten wir unseren KundInnen pünktlich zur Adventszeit diese Möglichkeit an. So kann die gewohnte österreichische Gastfreundschaft an Bord von Austrian Airlines in Form eines Gutscheins ganz einfach weitergegeben werden“, so CCO Michael Trestl.

Voucher im typischen Austrian-Rot

Die Geschenkgutscheine können für Flugtickets mit OS-Flugnummer und Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservierungen oder zusätzliche Gepäckstücke eingelöst werden. Dafür kann der gewünschte Betrag zwischen 10 EUR und 1.000 EUR gewählt und mittels Kreditkarte online bezahlt werden. Zum Einlösen muss im Buchungsprozess auf der austrian.com als Bezahlart einfach "Voucher" ausgewählt und der Gutschein-Code eingegeben werden.

Nähere Infos unter: www.austrian.com/geschenkgutschein (red)