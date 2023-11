China lockert Visumpflicht für einige Länder

Wie tip-online.at bereits berichtete, hat das chinesische Außenministerium kürzlich bekannt gegeben Visumprozesse künftig zu vereinfachen, um den Einreisetourismus zu stärken und neue Märkte zu schaffen. Nun wurde neu verkündet, dass Reisende aus einigen Ländern - egal ob sie geschäftlich oder privat in die Volksrepublik kommen wollen, zukünftig sogar gänzlich von der Visumpflicht ausgenommen sind, so die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Freitag in Peking.

Visumsfreie Aufenthalte

China wolle das Verfahren ab dem 1. Dezember bis zum 30. November kommenden Jahres testen, sagte Mao Ning weiter. Bisher mussten TouristInnen und Geschäftsreisende, die länger in China bleiben wollten, im Vorfeld ein Visum beantragen, was mit Zeit für die Organisation und Kosten verbunden war. China wolle sich damit der Außenwelt öffnen, hieß es aus Peking. Die Regierung dürfte mit der Maßnahme den Tourismus aus dem Ausland wieder ankurbeln wollen. Nach der Lockerung der strikten Corona-Regelungen kamen auch aus dem Ausland wieder Urlauber nach China. Allerdings liegen die Zahlen weiter unter dem Vor-Pandemie-Niveau.

Visumsfreie Aufenthalte in China waren bisher zum Beispiel nur für drei bis sechs Tage mit einem Transitvisum möglich. Reisende mussten dafür an einem internationalen Flughafen wie etwa in Peking oder Shanghai ankommen und durften sich dann nur dort oder in der umgebenden Provinz aufhalten. Auf der südchinesischen Urlaubsinsel Hainan konnten TouristInnen ferner bis zu 30 Tage ohne Visum verbringen, wenn sie die Reise über einen dort registrierten Veranstalter gebucht hatten, wie die Behörden mitteilten.

Weitere Infos für Agents: Zur Weiterbildung steht der Reisebranche auch 2023 das zweistufige „China Reise Experte“ E-Learning-Programm und die „"Nihao China"- Podcastreihe zur Verfügung. (APA / red)