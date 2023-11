Salzburg Airport: Wizz Air kehrt mit drei Verbindungen zurück

Wizz Air startet 2024 vorerst mit drei Direktverbindungen ab Salzburg. „Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der lang erwarteten Flüge von Salzburg nach Bukarest und Skopje sowie über die Einführung einer neuen Route nach London," so Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager Wizz Air.

Verzögertes Comeback 2024

Bereits im Mai 2020 kündigte die ungarische Airline Wizz Air ihren Start in Salzburg an. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, wie weitreichend die Folgen der Covid-Pandemie für die Luftfahrt sein würden. „Mit den Landeverboten in den angestrebten Zieldestinationen mussten die geplanten Flugverbindungen leider eingestellt werden“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

„Umso mehr freuen wir uns, dass die ungarische Airline Salzburg neben Wien als zweiten strategischen Partner in Österreich in ihr Destinationsangebot aufnehmen wird. Wir starten vorerst im Februar 2024 mit London Luton und nehmen im Sommer 2024 Bukarest und Skopje ins Flugprogramm auf. An der Ausdehnung des Streckenangebots arbeiten wir in den kommenden Wochen intensiv weiter“, so Ganghofer weiter. Der Flughafen Salzburg hat sich mittlerweile weitgehend von der Krise erholt und blickt positiv auf die kommende Wintersaison. Bis das Vorkrisenniveau erreicht ist, dürfte es aber noch bis 2025 dauern.

Drei neue Strecken ab Salzburg

Die Flugverbindung nach London Luton eignet sich zum einen für österreichische Reisende die das Vereinigte Königreich erkunden wollen, zum anderen ist sie ideal, um Skifahrer nach Salzburg und in die umliegenden Wintersportregionen zu bringen.

Im Sommer wird das Angebot mit Bukarest und Skopje um zwei spannendende Destinationen im südosteuropäischen Raum erweitert. Die beiden Hauptstädte am Balkan gelten als wichtige Wirtschaftszentren und sind somit für Geschäftstourismus genauso interessant wie für Reisende, die auf der Suche nach neuen Destinationen sind. (red)