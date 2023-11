Media-Analyse: Zeitungen sind beste Werbeträger

In der jährlichen Analyse wurde erstmals das Werbeimage unterschiedlicher Mediengattungen erhoben. Insgesamt wurden 2.277 Personen im Zeitraum Jänner bis März 2023 befragt. Das Ergebnis zeichnet ein aufschlussreiches Bild im Hinblick auf den Vergleich diverser Werbeplattformen: In den Kategorien Glaubwürdigkeit, Informationsgehalt, Qualität, Relevanz und Kaufentscheidung gehen Zeitungs- sowie Zeitschriftenwerbung (Print & digital) als klare Sieger hervor. Abgefragt wurden auch Radio, TV, Social Media und Außenwerbung.

Glaubwürdig und nützlich

In Bezug auf Glaubwürdigkeit sticht sich Zeitungswerbung (Print & Digital) hervor. Mit einer Zustimmung von 33,2 % übertrifft sie deutlich andere Werbeplattformen wie Fernsehen (21,6%), Radio (17,4%), Außenwerbung (11,6%) und Social-Media (5,7%). Noch deutlicher zeigt sich die Seriosität und Effizienz beim Nutzen der Werbung in Zeitschriften und Zeitungen (Print & digital): Erstaunliche 43,5 % der Befragten empfinden die Werbung dort als „nützlich“. Im Vergleich dazu bewegen sich die entsprechenden Werte für andere Plattformen wie TV, Radio und Social Media zwischen 26% und 16%.

Zeitungswerbung beflügelt Kaufentscheidung

Der Einfluss von Zeitungswerbung auf die Kaufentscheidungen ist ebenfalls bemerkenswert. Mit knapp 31,9% erweist sich die Werbung in Zeitungen (Print & digital) als besonders kaufanregend. Im Vergleich: Dieser Wert ist doppelt so hoch wie bei Radiowerbung (10,7%) und um ein Drittel höher als bei Werbung auf Social-Media (23,5%). Nur Fernsehwerbung kann in dieser Kategorie mithalten und erreicht einen Wert von über 31,4%. Dies unterstreicht die starke Konversionskraft von Zeitungen als Werbeträger, egal ob im Online- oder Printbereich.

Relevant, informativ und hochwertig

39,1% der Befragten beurteilen die Werbung in Zeitungen und Zeitschriften (Print & digital) als persönlich relevant. Im Vergleich dazu trifft das bei Fernsehwerbung auf 26,6%, bei Social-Media auf 20,3%, bei Radiowerbung auf 16,3% und bei Außenwerbung auf 14,3% der StudienteilnehmerInnen zu. Die Relevanz von Zeitungswerbung in Bezug auf Informationsgehalt ist unübersehbar. Über die Hälfte der Befragten (52,4 %) empfinden diese Form der Werbung als informativ, was die hohe Qualität und den Mehrwert dieser Werbeform bestätigt. Im Gegensatz dazu erreichen andere Werbeplattformen wie Radio, Fernsehen, Social-Media und Co. nur Werte zwischen 15 % und 33 % in dieser Kategorie.

Auch im Bereich Werbequalität erringen Zeitungen und Zeitschriften (Print & Digital) den ersten Platz. 36,6% empfinden diese Art von Werbung als hochwertig. Fernsehen (30,6%), Außenwerbung (19,4%), Radio (12,6%) und Social-Media (8,2%) reihen sich auf den Plätzen.

Die Studie ist unter https://www.media-analyse.at/files/sliders/MA-Werbeimage-2023.pdf abrufbar. (red)