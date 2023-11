Air Astana erhält zwei APEX-Auszeichnungen

Die APEX-Auszeichnungen werden auf Basis von unabhängigen Passagierbewertungen vergeben und würdigen Airlines für ihren herausragenden Flugkomfort. Die Kategorien umfassen Kabinenservice, Unterhaltung, Speisen und Getränke, Sitzkomfort und WLAN. Die Beurteilungen werden über TripIt von Concur, einer weltweit führenden Reise-Organisations-App, durchgeführt. Mehr als eine Million Flüge von über 600 internationalen Airlines wurden dafür auf einer Fünf-Sterne-Skala bewertet.

Erneut zweifach ausgezeichnet

„Wir sind sehr stolz auf diese neuen Anerkennungen durch APEX, da sie das hohe Niveau unserer Dienstleistungen unterstreichen“, sagte Yelena Obukhova, Inflight Vice President bei Air Astana. „Unser Ziel bleibt natürlich, den Service und Komfort für unsere Gäste kontinuierlich zu verbessern.“

Air Astana hat in der Vergangenheit mehrfach APEX-Auszeichnungen erhalten, darunter für das beste Unterhaltungssystem und die Verpflegung an Bord in Zentralasien, den Diamond-Status beim APEX Health Safety Audit, den APEX Regional Passenger Choice Award und den APEX Five Star Major Airline Award.

Mehr Informationen zum Flugplan von Air Astana unter: www.airastana.com (red)