Costa startet Black Week

Im Rahmen der Costa Black Week steht eine große Anzahl an Kreuzfahrten zum Sonderpreis zur Wahl, die zwischen November 2023 und Frühjahr 2024 starten. Die Deals ab 399 EUR pro Person* beinhalten dabei Vollpension, Trinkgeld und bei ausgewählten Reisen mit „Fly & Cruise“ Angebot auch den Flug und Transfer.

Details zu den Deals

Die Preise der Aktion "Costa Black Friday Deals" gelten auf einer großen Auswahl an Kreuzfahrten mit Abfahrt vom 24.11.2023 bis 31.05.2024. Nur gültig bei individuellen Neubuchungen zum Tarif Flash vom 16.11. bis 26.11.2023, nicht rückwirkend anwendbar.

Der Ab-Preis von 399 EUR p.P. gilt zum Beispiel für die Mittelmeerkreuzfahrten (7 Nächte) an Bord der Costa Smeralda am 06.01.2024 in einer Innenkabine. Die Preise gelten pro Person bei 2er-Belegung. Das Trinkgeld ist im Preis der Kreuzfahrt inkludiert.

Nicht kombinierbar mit anderen Promotionen, Bordguthaben, Rabatten oder Gutscheinen. Das Sammeln von Costa Club-Punkten für die Kreuzfahrt ist nicht möglich. Limitiertes Kontingent. Es gelten die Buchungs- und Stornierungskonditionen für Angebote zum Tarif Flash sowie die aktuellen Allgemeinen Reisebedingungen.

Reiserouten zum Sonderpreis

Mittelmeer:

Die Costa Smeralda bietet einwöchige Kreuzfahrten in Italien, Frankreich und Spanien mit Anläufen in Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia/Rom an. Ab dem kommenden Frühjahr wird die Costa Toscana ebenfalls einwöchige Kreuzfahrten in Italien, Frankreich und Spanien anbieten.

Preisbeispiel: Frankreich, Spanien, Balearen und Italien mit der Costa Smeralda, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Savona, pro Person ab 399 EUR (bei 2er Belegung in einer Innenkabine mit Abfahrt am 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.2023 oder 06.01.2024, inkl. Trinkgeld)

Vereinigte Arabische Emirate und Oman:

Die einwöchige Route führt das Flaggschiff Costa Toscana nach Dubai, Abu Dhabi, Muscat, der Hauptstadt des Oman, und Doha in Katar. Für Gäste aus Österreich/der Schweiz sind die Kreuzfahrten in den VAE und den Oman als „Fly & Cruise“ Paket buchbar – für eine bequeme Anreise ab/bis Wien.

Preisbeispiel: Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Oman mit der Costa Toscana, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Dubai, pro Person ab 1.099 EUR (bei 2er Belegung in einer Innenkabine mit Abfahrt am 16.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024, inkl. Trinkgeld, inkl. Flug ab/bis Wien (VIE) bis/ab Dubai (DXB))

Karibik:

Die Costa Pacifica läuft bei ihrer Reiseroute zwischen den Großen und Kleinen Antillen folgende Destinationen an: La Romana, Amber Cove, Samana und Catalina Island (Dominikanische Republik), Ocho Rios (Jamaika), Guadeloupe, Antigua, die Britischen Jungferninseln, Barbados und St. Lucia anlaufen. Für Gäste aus Österreich/der Schweiz sind die Kreuzfahrten in der Karibik als „Fly & Cruise“ Paket buchbar – für eine bequeme Anreise ab/bis Wien.

Preisbeispiel: Antillen, Britische Jungferninseln, Dominikanische Republik, Jamaika und Turks- und Caicos-Inseln mit der Costa Pacifica, 15 Tage / 14 Nächte ab/bis La Romana, pro Person ab 1.849 EUR (bei 2er Belegung in einer Innenkabine mit Abfahrt am 14.01.2024, inkl. Trinkgeld, inkl. Flug ab/bis Wien (VIE) bis/ab La Romana (LRM))

Weitere Informationen zu den "Black Friday Deals" unter: www.costakreuzfahrten.at (red)