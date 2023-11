Ethiopian: Neue Flugzeuge mit neuem Unterhaltungssystem

Mit der Einführung des neuesten Technologie-Inflight-Unterhaltungssystems von Thales Inflyt Experience, bekräftigt Ethiopian Airlines ihr Engagement, das Bord-Erlebnis ihrer KundInnen kontinuierlich zu verbessern. Zu den Neuheiten der Technologie zählen: verschiedene digitale Dienste wie interaktive Karten, Einkaufsmöglichkeiten sowie Auswahlmöglichkeiten für Mahlzeiten und Getränke.

Der CEO der Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, sagt dazu: "In unserem Bestreben, unsere Position als Afrikas Nummer eins und eine der führenden globalen Fluggesellschaften zu behaupten, wissen wir, dass einer der Schlüsselerfolgsfaktoren darin besteht, unseren Passagieren das bestmögliche Bord-Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns, die AVANT Up Inflight-Unterhaltungslösung für unsere bevorstehenden Airbus A350-1000-Flugzeuge einzuführen, auf denen die Passagiere das feinste immersive und filmische Erlebnis genießen können. Das System bietet mehrere einzigartige Funktionen, die es den Passagieren ermöglichen, während des gesamten Fluges aufgeregt zu bleiben und entspannt an ihrem Ziel anzukommen."

Neueste Technologie an Bord

Bruno Guinamand, Regional Vice President von Thales Inflyt Experience, sagte: "Ethiopian vertraut Thales seit mehr als einem Jahrzehnt als Lieferanten für Inflight-Unterhaltung und nun auch dafür, ihre neuen A350-1000-Flugzeuge mit der neuesten AVANT Up IFE-Lösung auszustatten. Thales' AVANT Up bringt Ethiopian die neuesten Verbrauchertechnologien und Fähigkeiten in das Flugzeug. Die Kombination unserer Optiq 4K QLED HDR-Displays, preisgekrönten dynamischen Stromversorgung und digitalen Dienste der nächsten Generation wird außergewöhnliche Erlebnisse für die Passagiere von Ethiopian schaffen."

Weitere Technische Details:

Thales' AVANT Up verfügt über neue OPTIQ 4k QLED HDR-Displays. Es bietet zwei Bluetooth-Verbindungen und integriertes WLAN, sodass Passagiere mehrere Geräte koppeln können. OPTIQ ist mit USB-A- und USB-C-Ladeanschlüssen im Bildschirm ausgestattet, die den Passagieren während des Fluges bis zu 70 Watt bieten, um ihre Ohrhörer, Telefone, Tablets oder Laptops aufzuladen.

Die Auslieferung des ersten Airbus A350-1000-Flugzeugs von Ethiopian Airlines sei derzeit für das dritte Quartal 2024 geplant. (red)