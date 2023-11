Flughafen Wien verbucht 2023 deutliche Ergebnisverbesserung

Die Flughafen Wien AG präsentiert ihre Ergebnisse Q1-3/2023, die zeigen: der Airport ist weiter auf Erfolgskurs. Dank anhaltendem Wachstum konnten sowohl bei den Passagierzahlen als auch bei Umsatz und Gewinn ein deutliches Plus erzielt werden. Auch EBITDA und EBIT hätten sich deutlich verbessert, wodurch das Unternehmen nun schuldenfrei sei.



Starkes Passagieraufkommen

Mit 22,5 Mio. Passagieren von Jänner bis September 2023 lag das Passagieraufkommen bei 93,9% des Rekordjahres 2019. Noch stärker zugelegt hat dabei die Auslastung der Flugzeuge und liegt mit 81,1% um 3,6 Prozentpunkte über 2019. Das zeigt, dass immer noch deutlich weniger Flugzeuge in der Luft sind als vor der Pandemie.

Auch der Oktober habe sich mit einem Passagierzuwachs von 12% gegenüber dem Vorjahr sehr gut entwickelt. Die Erholung hält also weiter an und der Winterflugplan mit 160 direkt erreichbaren Destinationen, neuen Reisezielen in Europa und Angebotserweiterungen auf der Langstrecke trage so sicher auch zu einem guten Ergebnis des gesamten Jahres bei.

Passagiere am Standort Wien

Nach einem starken ersten Halbjahr setzte sich die Erholung des Verkehrs auch im dritten Quartal fort. Die Nachfrage nach Flugreisen ist wieder auf ähnlichem Niveau wie vor der Pandemie. Die Passagierzahlen am Flughafen Wien stiegen von Jänner bis September 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 29,1% auf 22.495.652 Passagiere und erreichten damit 93,9% des Vorkrisenniveaus 2019.

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 32,3% auf 17.245.753 Reisende, jene der Transferpassagiere um 19,6% auf 5.191.128. Stark gestiegen ist auch der Sitzladefaktor, also die Auslastung der Flugzeuge. Dieser stieg in Q1-3/2023 auf 81,1% und damit im Jahresvergleich um 3,9 Prozentpunkte und liegt auch um 3,6 Prozentpunkte über dem Auslastungsgrad des Q1-3/2019. Der Aufwärtstrend ist auch bei den Auslandsbeteiligungen der FWAG deutlich sichtbar. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 um 35,6% auf 5.973.824 Reisende an, am Flughafen Košice um 15,5 % auf 515.462 Fluggäste.

Umsatzplus & Anstieg des Periodenergebnis

Im Q1-3/2023 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von 699,4 Mio. EUR, was einem Anstieg um 37,7% entspreche. Dabei trieben vor allem der deutliche Passagierzuwachs und dadurch höhere passagier- und aircraftbezogene Erlöse sowie verbesserte Center- & Hospitality Management Umsätze und Parkerträge die Umsatzentwicklung. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf 332,2 Mio. EUR und das EBIT stieg auf 234,9 Mio. EUR.

Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist in Q1-3/2023 auf 173,3 Mio. EUR gestiegen. Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich deutlich auf 286,1 Mio. EUR (Q1-3/2022: 234,6 Mio. EUR).

Prognose für Passagierentwicklung 2023

"Sofern es nicht zu einer massiven Ausweitung der Krise in Nahost kommt, gehen wir bis Jahresende von einer positiven Entwicklung aus. Als Folge der guten Passagierentwicklung rechnet der Flughafen Wien mit über 28,5 Mio. Passagieren am Standort Wien und für die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta und Kosice) mit über 36,5 Mio. Reisenden", so der Vorstand in der Aussendung.

Zur Finanz-Guidance 2023 wird abschließend erklärt:" Wir halten an unserer im August deutlich erhöhten Guidance fest. So gehen wir davon aus, die ursprünglich angekündigten Zahlen (Umsatz rund 830 Mio. EUR, EBITDA zumindest 325 Mio. EUR, Periodenergebnis vor Minderheiten mehr als 150 EUR Mio.) deutlich zu übertreffen. Die Investitionen 2023 werden bei rund 100 Mio. EUR erwartet." (Red)