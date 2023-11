Etihad Airways feiert 20-jähriges Jubiläum

Etihad Airways feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit der Einführung einiger Innovationen für ihre Gäste. Im Mittelpunkt steht dabei die neue kulinarische Bordkarte, die auf der gesamten Flotte zum Einsatz kommt. Außerdem neu: Retro- und Jubiläums-Amenity-Kits in limitierter Auflage sowie das Bordmagazin Atlas, mit einer Sonderausgabe zum 20- jährigen Bestehen.

Neue Menüs in der gesamten Flotte

Das neue Menü an Bord spiegele die kulinarische Vielfalt der Heimatländer der Airline sowie der zahlreichen Destinationen wider, die Etihad anfliegt. Neu sind so unter anderem geschmorte Rinderrippchen, geröstete Ente und Pistazienkrusten-Lachs, die neben klassischen Gerichten wie der beliebten arabischen Mezze-Vorspeise angeboten werden. Zum Abschluss werden Desserts wie Vanillebohnen-Panna-Cotta und Trio-Schokoladenkuchen gereicht.

In der Economy Class werden die neuen kulinarischen Kreationen auf nachhaltigem Geschirr, das Teil eines geschlossenen Kreislaufsystems zur Abfallreduktion ist, serviert. In der Business Class hingegen wird die "Dine Anytime"-Speisekarte auf Geschirr präsentiert, das in Kooperation mit der renommierten Designermarke Armani/Casa kreiert wurde.

Amenity Kits & Bordmagazin

Zur Feier des Jubiläums präsentiert Etihad auch eine limitierte Serie an Amenity Kits. In der First und Business Class sind diese von der ikonischen Flugzeuglackierung aus dem Jahr 2003 inspiriert und enthalten exklusive Hautpflegeprodukte von ESPA in Reisegröße. In der Economy Class warten auf Mittel- und Langstreckenflügen spezielle Amenity-Taschen in zwei Sammlerdesigns auf die Gäste.

Abgerundet wird das Jubiläum durch die Neuauflage des Bordmagazins "Atlas", das inspirierenden Reise- und Freizeitinformationen bietet. Eine Sonderbeilage zeichnet die bedeutenden Meilensteine und die Menschen hinter der 20-jährigen Geschichte von Etihad nach. (red)