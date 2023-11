HX bietet Black Friday-Angebote

Ab sofort erhalten Reisende für drei Wochen bis zu 50% Ermäßigung auf den Reisepreis und dürfen sich auf Expeditions-Abenteuer nach Südamerika, Westafrika, Norwegen oder auf die Galapagos-Inseln freuen. Die Aktion gilt für Reisen im Zeitraum vom 28. November 2023 bis 30. März 2024.

Bis zu 50% auf Expeditionen in warme Gewässer

Die Expeditionsschiffe von HX steuern neben den kalten Polarregionen, auch warme Gewässer an - die Galapagos-Inseln gehören dabei zu den beliebtesten Reisezielen. An Bord des Expeditionsschiffs MS Santa Cruz II erleben Gäste die außergewöhnliche Biodiversität der Inselgruppe – von Riesenschildkröten, Land- und Meeresleguanen über Darwinfinken bis hin zu Galapagos-Pinguinen. Die Black Friday Angebote umfassen 50% Ermäßigung aller vier Routen auf die Galapagos-Inseln: Darunter die 10-tägige „Expeditions-Seereise zu den Galapagos-Inseln“ sowie die seit 2023 neuen Expeditionen, die 13-tägige Reise „Tierwelt der Galapagos-Inseln“, die 13-tägige Route „Von Machu Picchu zu den Galapagos-Inseln“ und die 15-tägige „Expeditions-Seereise nach Südamerika – Machu Picchu und Galapagos-Inseln“.

Die Expeditionen entlang der Küste Westafrikas, Kapverden, Bissagos-Archipel und Kanarischen Inseln bringen Reisenden ab November 2023 die unterschiedlichen Inselgruppen näher. Die Route führt von Dakar, der Hauptstadt Senegals, über die Kapverden mit ihren Inseln Santiago, Fogo, Santo Antão und Boa Vista bis in das UNESCO Biosphärenreservat des Bissagos-Archipels.

Norwegens Küstenlinie mit bis zu 20% Ermäßigung

Auf den Expeditions-Seereisen entlang der norwegischen Küstenlinie gibt es in den Wintermonaten einzigartige Abenteuer zu erleben. Die Seeroute des Expeditionsschiffs MS Maud beginnt in Amsterdam und führt die Reisenden bis in die Fjorde Norwegens – dem Land der Nordlichter. An Bord und an Land haben Gäste die Gelegenheit die eindrückliche Natur und Tierwelt sowie die Geschichte und Kultur kennenzulernen. Neben wissenschaftlichen Aktivitäten an Bord begleitet das Expeditionsteam die Anlandungen auf kleinen Booten.

Weitere Informationen zu den Black Friday Angeboten von HX bis 30. November 2023 unter: www.hurtigruten.com/de-de/expeditions/angebote/black-friday (red)