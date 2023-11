LH plant 40 Flugzeuge für City Airlines

Die AUA-Mutter Lufthansa plant für ihre neue Regionalfluggesellschaft City Airlines eine Flotte von mindestens 40 Flugzeugen. Das Unternehmen habe dabei kleinere Flugzeuge wie den A220 von Airbus und ein Modell von Embraer ins Auge gefasst, erklärte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag. Starten soll die auf Zubringer- und Anschlussflüge zu Langstrecken-Verbindungen spezialisierte Airline im Sommer 2024 mit zunächst vier bis fünf schon vorhandenen A319.

Personalsuche läuft bereits

Wie die Lufthansa vor Kurzem angekündigt hatte, läuft die Personalsuche. Die Gespräche mit den Gewerkschaften seien konstruktiv, so Spohr: "Wir wollen das nicht ohne Tarifvertrag - für Piloten, Kabinen- und Bodenpersonal." Die Verträge sollten schon vor Betriebsstart abgeschlossen werden. Der Vergütungstarif für die PilotInnen soll nach Ansicht des Arbeitgebers dem der bestehenden Regionalfluggesellschaft Cityline entsprechen. Das sei nach dem Tarif der Hauptmarke Lufthansa der zweithöchste der Gruppe.

Die Arbeitskosten für einen Airbus A320 wären damit um ein bis 2 Mio. EUR im Jahr niedriger als bei der Lufthansa, sagte Spohr in einer Analystenkonferenz. So will das Management die Kosten für Zubringerflüge drücken, um die operative Rendite des Konzerns im kommenden Jahr auf 8% zu steigern. Die günstigere City Airlines werde dazu beitragen, die Kosten des jüngsten Tarifabschlusses mit der Vereinigung Cockpit für die Lufthansa-Piloten zu kompensieren - diese summieren sich Spohr zufolge über die Laufzeit bis Ende 2026 auf 700 Mio. EUR. (APA / red)