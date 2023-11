Korean Air erneut mit APEX 5-Sterne-Bewertung ausgezeichnet

Die nationale Fluggesellschaft Südkoreas mit Sitz in Seoul und Basis auf dem Flughafen Incheon hat ihren 5-Sterne-Status seit 2018 zum siebten Mal in Folge beibehalten - eine Auszeichnung, die nur eine Handvoll globaler Fluggesellschaften teilen. Darüber hinaus wurde die Airline im Mai 2023 zum zweiten Mal in Folge von Skytrax mit 5 Sternen ausgezeichnet und erhielt außerdem bei den USA Today's 10Best Readers' Choice Awards 2023 drei Auszeichnungen.

APEX-Airline-Bewertungsprogramm

Die 1979 gegründete APEX (Airline Passenger Experience Association) mit Hauptsitz in New York ist eine gemeinnützige Vereinigung, der 482 Mitglieder aus der Luftfahrtbranche angehören, darunter Fluggesellschaften und Flugzeughersteller. Seit 2018 erstellt APEX ein Airline-Bewertungsprogramm, das auf dem Feedback von Passagieren über die mobile Anwendung "TripIt" basiert.

APEX sammelt das Feedback der Passagiere von mehr als einer Million Flügen mit 600 Fluggesellschaften aus der ganzen Welt in Bereichen wie Sitzkomfort, Kabinenservice, Mahlzeiten an Bord und Unterhaltung an Bord. Auf der Grundlage der Rückmeldungen werden die APEX Official Airline Ratings erstellt und von einem professionellen externen Prüfungsunternehmen zertifiziert.

5-Sterne für Korean Air

Die 5-Sterne-Bewertung spiegelt die hervorragenden Servicequalitäten von Korean Air wider. Die Bewertung der Fluggesellschaft basiert auf den intuitiven Funktionen und dem Komfort der Kosmo Suites 2.0 in der ersten Klasse und dem Bordunterhaltungssystem, das eine große Auswahl an Inhalten bereitstellt. Außerdem bietet die Fluggesellschaft an Bord Mahlzeiten mit saisonalen Zutaten und eine hochwertige Weinauswahl.

Darüber hinaus führt die Airline auch kontinuierlich Neuheiten ein oder Optimierungen durch, um das Kundenerlebnis zu verbessern. So wurde erst kürzlich eine neue vegane Mahlzeit eingeführt, die von der traditionellen koreanischen Küche inspiriert ist, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. (Red)