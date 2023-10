Celebrity Cruises: Entertainment an Bord der Celebrity Ascent

„Auf der Celebrity Ascent haben wir das Unterhaltungsangebot für unsere Gäste auf ein noch höheres Niveau gehoben. Den besten kreativen Köpfen ist es gelungen, ein Weltklasse-Programm zusammenzustellen, das den Ruf von Celebrity Cruises für atemberaubende Unterhaltung an Bord festigt“, erklärt Lisa Lehr, Vice President, Entertainment. „Mit Elementen, die unsere Gäste lieben, und einigen neuen Überraschungen bietet die Celebrity Ascent für jeden etwas“, verspricht Lehr unvergessliche Erlebnisse.

Countdown-Video - Celebrity Ascent

Entertainment-Programm der Celebrity Ascent

Signature Party auf dem Resort Deck

Gäste können sich auf der Celebrity Ascent auf ein aufregendes Nachtleben freuen. Neu ist unter anderem die Open-Air-Show Ascent After Dark: Shine the Night. Sobald es dunkel wird, verwandelt sich das Resort Deck in eine Tanzfläche mit energiegeladenen Live-Auftritten und einer Prisma-Lichtshow. Ein DJ sorgt mit coolen Beats für ausgelassene Stimmung.

Neue Theater-Produktionen

Das Theater der Celebrity Ascent bietet noch mehr technische Effekte, die die Grenze zwischen Digital und Realität auf der Bühne verwischen. Drei völlig neue, faszinierende Produktions-Shows werden von hochmoderner Technologie begleitet, darunter kinetische Lichtkunst, Laser und der Einsatz von IMAG, um Live-Auftritte in Echtzeit auf einem riesigen LED-Bildschirm zu zeigen. Zudem treten auch auf der Celebrity Ascent wieder grandiose Sänger, Tänzer und Spezialkünstler auf.

Zu den neuen Shows gehören:

Awaken – Dieses zeitgenössische und technologische Spektakel nimmt die Gäste mit auf eine Reise in surreale Träume und weckt ihre Sinne, um eine Welt zu erkunden, in der alles möglich ist.

Residency – Diese energiegeladene Konzertproduktion feiert zeitlose Künstler von Elvis Presley bis Lady Gaga, von Cher und U2 bis Bruno Mars mit authentischem Filmmaterial.

Bridges – In dieser Produktion wird das Publikum an atemberaubende Orte entführt. Im Mittelpunkt stehen einige der berühmtesten Brücken der Erde (London, Venedig, New York, San Francisco und Sydney).

Fesselnde Live-Shows und Auftritte

Die Unterhaltung auf der Celebrity Ascent geht weit über die Bühne des Theaters hinaus mit vielen spannenden Auftritten, die sich über das gesamte Schiff verteilen. Im Eden, dem dreistöckigen architektonischen Meisterwerk am Heck des Schiffes, können Gäste inspirierende Darbietungen mit Akrobatik, Gesang und Choreografie genießen, unter anderem:

Allure nimmt das Publikum mit auf eine akrobatische Reise.

Shimmerbox heißt das neue glitzernde Tanz-Spektakel mit lässigen Songs aus den 70ern bis zu coolen Beats von heute.

Bei Dreams stehen unvergessliche Charaktere, besondere Live-Auftritte und interaktive Spiele im Mittelpunkt.

The Club zeigt ebenfalls eine neue Show. Bei Smoke & Ivories fühlt sich das Publikum in die Zeit eines alten Hollywood-Clubs zurückversetzt – garniert mit einem modernen Touch. Das elektrisierende Set erwacht mit spektakulärer Projektionstechnik, unglaublichen Tanzdarbietungen und sinnlichen Gesangseinlagen zum Leben.

Neue Spiele und Kurse

Auf der Celebrity Ascent werden die neuesten Spiele und besten interaktiven Aktivitäten angeboten – jederzeit kostenlos und auf jeder Kreuzfahrt verfügbar, darunter:

Game On: Augmented Multiplayer Experience: Für ein aus den 80ern inspiriertes Retro-Erlebnis wird eine Spieloberfläche auf den Boden im The Club projiziert. • Die Guilty Pleasures Party lädt die Gäste zum Mitsingen einer Roadtrip-Playlist ein.

Beim neuen Tabletop-Escape-Spiel Sands of Time arbeiten Gäste in Teams zusammen, um ein Geheimnis durch eine Reihe von Rätseln und Hinweisen zu lüften.

Bei den Sketch Art Classes gibt ein erfahrener bildender Künstler Kurse sowohl für Anfänger aber auch für fortgeschrittene Zeichner.

Musik überall an Bord

Neben Jazz at The Club, bei dem Orchestermusiker die bekanntesten Jazz-Klassiker zum Besten geben, stellen die Musiker der Celebrity Ascent ihr Talent bei zwei brandneuen Live-Darbietungen unter Beweis:

Funkified ist eine Reise durch die Welt des Funks, von klassischen Hits aus den 60ern bis hin zum modernen Pop.

Bei Discoteque wird das Beste der Disco-Ära in einer energiegeladenen Party im The Club mit Melodien von Earth, Wind & Fire, Donna Summer, den Bee Gees und anderen Künstlern zum Leben erweckt.

Zusätzlich wird auf der Celebrity Ascent ein Piano-Bar-Entertainer in Bars und Lounges auf dem gesamten Schiff auftreten und so für eine lebendige Atmosphäre sorgen.

Auf Schiffen der Edge-Klasse

Gäste der Celebrity Ascent können sich zudem auf beliebte Aktivitäten, Entertainment-Angebote und Shows freuen, die sie bereits von anderen Schiffen der Edge-Klasse kennen, darunter:

Die Nightlife-Klassiker „80s Flashback at The Club“, „Silent Disco“, „Tune to Table Live Band Karaoke“, „Ritmo Latin Party“, „ABBA Mitsing-Party“ und „Bingo“.

Pickleball at Sea: Die immer beliebter werdende Ballsportart, eine Kombination aus Badminton, Tennis und Tischtennis, wird auch auf der Celebrity Ascent kostenfrei angeboten.

Die Pub Games Night verwandelt The Club in ein lebendiges Pub-Ambiente mit kühlen Getränken und spannenden Pub-Spielen wie Street Curling, Darts, Golf-Putting und Tabletop-Shuffleboard.

Camp at Sea bietet mehr als 500 Aktivitäten für Kinder und ein Programm, das allen Interessen gerecht wird.

Die spektakulären Chandelier Light Shows im Grand Plaza, 13 verschiedene, choreografierte Kronleuchter-Lichtshows der Barkeeper an der Martinibar.

Weitere Informationen zum Schiff unter: www.celebritycruises.de/ascent.php (red)