an den Start gehen.

Nachdem der Start der neuen Zubringer-Airline der AUA-Mutter immer wieder verschoben wurde, sollen Flüge aus den Drehkreuzen München und Frankfurt nun ab Sommer 2024 starten und damit Zubringerflüge zu Langstreckenverbindungen angeboten werden können, wie die Lufthansa am Mittwoch mitteilte. Ab November werde Flugpersonal rekrutiert, wobei die Lufthansa angesichts der Knappheit am Arbeitsmarkt auch englischsprachige PilotInnen anheuern will.

"Mit City Airlines wollen wir Perspektiven für die kommenden Jahrzehnte schaffen und nachhaltig Arbeitsplätze am Standort Deutschland sichern. Nur so können wir wachsen und die Drehkreuze in München und Frankfurt nachhaltig stärken", so Jens Fehlinger, Geschäftsführer von City Airlines.

Kosten sparen durch neue Verträge

Ziel der Lufthansa ist es, die Kosten von Zubringerflügen zu senken, indem diese nicht mehr von der Kernmarke Lufthansa erbracht werden. Denn dort gelten für das Cockpitpersonal die höchsten Tarife. Personalkosten senken kann das Unternehmen durch das Gründen neuer Flugbetriebe, für die mit den Gewerkschaften neue Tarifverträge ausgehandelt werden können. Gespräche mit den Sozialpartnern hätten bereits begonnen, teilte die Lufthansa mit. Zum Einsatz kommen sollen Flugzeuge des Kurzstreckenmodells Airbus A319. Eine Zahl wurde nicht genannt. (APA / red)