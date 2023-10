Silversea: 150 neue Reisen für Winter 2025/26

25 Reisen an Bord der Silver Origin zu den Galapagos-Inseln mit zwei siebentägigen Reisen;

sieben Reisen nach Südamerika, darunter drei malerische Kreuzfahrten in die Antarktis an Bord der Silver Whisper;

sechs Reisen nach Afrika und in den Indischen Ozean, einschließlich Safarimöglichkeiten in Südafrika;

und fünf Fahrten zu 14 Zielen in Asien an Bord von Silver Nova und Silver Moon, mit der Möglichkeit, Japans berühmte Kirschblüte zu sehen und längere Aufenthalte in berühmten Städten wie Tokio und Osaka.