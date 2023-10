Kapitän Minas Myrtidis, Vice President Environmental Operations and Compliance bei MSC Cruises, nahm die Auszeichnung für MSC Cruises heute bei einer Veranstaltung im spanischen Bilbao entgegen: „Wir sind sehr stolz darauf, in allen Kriterien die höchstmögliche Bewertung erhalten zu haben. Das Green Marine Europe Zertifikat ist ein Beleg für die unermüdliche Arbeit sowie das Engagement aller MitarbeiterInnen an Bord und an Land, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass MSC Cruises seine Nachhaltigkeitsziele erreicht. Die Zertifizierung unterstreicht unsere hohe Leistungsfähigkeit sowie unser Engagement für Leistungsverbesserung, Transparenz und Verantwortlichkeit.“

MSC Cruises und auch die Luxusmarke und Schwestergesellschaft Explora Journeys haben sich im Rahmen der Auszeichnung nun auch dazu verpflichtet, ihre Umweltleistung jährlich zu messen und die Ergebnisse an Green Marine Europe zur externen, akkreditierten Überprüfung zu übermitteln. Beide Kreuzfahrtmarken haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen (Netto-Null).

Umwelt-Zertifikat für MSC Cruises

Green Marine Europe ist eine Partnerschaft zwischen dem nordamerikanischen Umweltzertifizierungsprogramm Green Marine und der Surfrider Foundation, einer führenden NGO der Europäischen Union, die sich für den Schutz der Meere und Ozeane einsetzt.

MSC Cruises erreichte bei der Bewertung die höchstmögliche Punktzahl bei acht Leistungsindikatoren, die nach Ansicht der Organisatoren für herausragende Umweltleistungen und eine Vorreiterrolle stehen. Folgende Indikatoren wurden dabei gemessen und bewertet: invasive Arten im Ballastwasser, Luftschadstoffemissionen - sowohl Schwefeldioxid als auch Feinstaub - Stickstoffdioxid-Emissionen, Treibhausgase, Öleinleitungen ins Wasser, Abfallmanagement, Unterwasserlärm und verantwortungsvolles Schiffsrecycling.

Die Emissionsintensität des Schiffsbetriebs von MSC Cruises ist seit 2008 bereits um 33,5% gesunken. Das Unternehmen ist zuversichtlich, bis 2030 eine Reduzierung um 40% zu erreichen. (red)