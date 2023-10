Flughafen Linz: SkyAlps fliegt im Winter nach Düsseldorf

Die Fluggesellschaft mit Sitz in Bozen nimmt die Strecke ab 30. Oktober 2023 dreimal wöchentlich (Mo, Mi, Fr) ins Programm. Geflogen wird mit modernen und leisen Regionalflugzeugen des Typs DASH-8 Q-400 (76 Sitzplätze).

"Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns, diese wirtschaftlich wichtige Verbindung zwischen Linz und Düsseldorf neu aufleben zu lassen. Ein attraktives Angebot für Städtereisen, aber besonders für Geschäftsreisende, die ihre Zieldestination künftig stressfrei und unkompliziert in knapp 1,5 Stunden erreichen werden. Das alles mit hocheffizienten Propeller-Flugzeugen, die bis zu 50% weniger Emissionen und weniger Lärm bei Start und Landung verursachen als andere Regionaljets," betont Josef Gostner, Präsident von SkyAlps.

Besondere "Goodies" für Reisende

Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport freut sich, mit SkyAlps einen neuen Flugpartner im Linienverkehr am Flughafen Linz begrüßen zu können. „Die Wiederaufnahme der Flüge mit SkyAlps ist der erste Schritt des Restarts. Zur Einführung der Verbindung erhalten SkyAlps-Passagiere, die zwischen dem 30.10.2023 und dem 31.01.2024 reisen, vom Flughafen ein besonderes Dankeschön in Form eines kostenlosen VIP-Lounge- Zugangs sowie eines gratis Parkplatzes am K1 für die Dauer ihrer Reise. Wir hoffen, dass der Markt die Strecke von Beginn an gut annimmt und wir uns dann mit SkyAlps in einem zweiten Schritt über den weiteren Ausbau der Verbindung und neue Projekte verständigen können.“

Flugzeiten und Verkehrstage:

Montag & Mittwoch:

Düsseldorf - Linz: Abflug: 09.20h - Ankunft 10.55h

Abflug: Linz - Düsseldorf: Abflug: 11.40h - Ankunft: 13.20h

Freitag:

Düsseldorf - Linz: Abflug: 15.20h - Ankunft 16.55h

Abflug: Linz - Düsseldorf: Abflug: 17.40h - Ankunft: 19.20h

Die Flüge von SkyAlps sind in den weltweiten Reservierungssystemen der Reisebüros sowie über die Homepage von SkyAlps www.skyalps.com buchbar. (red)