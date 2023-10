Salzburg Airport stellt Winterflugplan vor

Für Sonnenanbeter und Tauchfans geht es ganzjährig nach Ägypten (Hurghada) und diesen Winter auch neu nach Marsa Alam. Wer der Kälte entfliehen möchte, für den bieten sich darüber hinaus bis Ende April auch die kanarischen Inseln an: mit Eurowings geht es zweimal wöchentlich nach Gran Canaria und einmal pro Woche nach Teneriffa.

Für Städtetrips stehen beispielsweise Flugverbindungen nach London an. Aber auch Bristol, Dublin und Manchester werden zweimal wöchentlich angeflogen. Die Ganzjahresverbindung nach Amsterdam mit Transavia ist bereits ein Städteklassiker, verstärkt wird diese Destination durch zwei wöchentliche Verbindungen mit der Lufthansa-Tochter Eurowings. Zudem fliegt Transavia bis zu täglich nach Rotterdam sowie dreimal pro Woche nach Eindhoven.

Die deutschen Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Köln sind bereits „Traditionsstrecken“ und stehen daher ebenso zur Verfügung wie Belgrad, das ebenfalls ganzjährig mit Air Serbia angeflogen wird.

Ab Salzburg in die Welt

Für all diejenigen, die es etwas weiter weg zieht gibt es ebenso Angebote im Flugplan. Turkish Airlines fliegt täglich in die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei, nach Istanbul, und flydubai dreimal wöchentlich nach Dubai, in die Stadt der Superlative.

Gerade über die großen internationalen Umsteigeflughäfen wie Frankfurt, Istanbul, Amsterdam, Dubai oder Düsseldorf können Reisende darüber hinaus auch Fernreiseziele auf der ganzen Welt erreichen. So geht es z.B. mit flydubai mit nur einmal Umsteigen in das thailändische Krabi oder nach Sri Lanka.

Weitere Infos zum Flugprogramm unter: salzburg-airport.com