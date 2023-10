Hurtigruten Norwegen setzt auf nachhaltige Pflegeprodukte

Die Produkte, die in Zusammenarbeit mit Lofoten Seaweed entstanden, wurden bereits an Bord der MS Trollfjord auf der Spitzbergen- und Nordkap-Linie eingeführt und sind zukünftig auch an Bord der Postschiffe zu finden. Carina Mæhle, Projektmanagerin Hurtigruten, sagt dazu: „Dieses Projekt ist unglaublich spannend und in der Branche einmalig. Das neue Sortiment reduziert die Umweltemissionen, minimiert den Abfall und passt perfekt zu unserer Philosophie lokal einzukaufen und den eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren."

Die neuen umweltfreundlichen Haut- und Haarpflegeprodukte finden sich zukünftig in jeder Kabine der Hurtigruten Schiffe. Die Beauty-Produkte sind frei von Chemikalien, werden mit handgeerntetem Seetang von den Lofoten angereichert und im nordnorwegischen Stokmarknes hergestellt. Mit diesem Schritt können insgesamt 14.000 Liter Seife, Shampoo und andere Pflegeprodukte durch die lokal produzierte und nachhaltige Alternative ersetzt werden.

Algen von den Lofoten

Für das kulinarische Angebot an Bord beliefert Lofoten Seaweed die Hurtigruten Schiffe bereits mit Seetang von der Meeresküste. Die neue nachhaltige Pflegelinie ist nun das jüngste Projekt der gemeinsamen Partnerschaft und umfasst Shampoo, Conditioner, Körperseife, Feuchtigkeitscreme und Handseife. Vom Design, über den Duft bis zur Textur, wurde dabei alles exklusiv auf Hurtigruten zugeschnitten.

„Unsere Produkte enthalten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe und sind mit Algen von den Lofoten angereichert. Unser Ziel ist das Bewusstsein für natürliche Pflegeartikel zu fördern“, betont Angelita Eriksen, CEO und Mitbegründerin von Lofoten Seaweed. „Für uns ist es entscheidend, dass unsere Kreationen minimale Auswirkungen auf die Meere und ihre Tierwelt haben. Wir sind überzeugt, dass alles, was für uns gut ist, auch gut für das Meer ist. Deshalb verzichten wir ganzheitlich auf den Einsatz schädlicher Chemikalien“, ergänzt Tamara Singer, COO und Mitbegründerin von Lofoten Seaweed.

Vorteile von Seetang

„Viele wissen um die ernährungsphysiologischen Vorteile von Seetang, aber wenige wissen, dass Seetang zahlreiche Vitamine und Antioxidantien enthält, die hervorragend für unsere Haut sind", so Carina Mæhle, Projektmanagerin Hurtigruten.

Der Seetang für die Haut- und Haarpflegeserie von Hurtigruten wird auf den Lofoten handverlesen. Die Inhaltsstoffe enthalten eine beruhigende, schützende, antioxidative und antibakterielle Wirkung. Diese Wirkstoffe tragen dazu bei, die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut zu verbessern. Darüber hinaus beinhalten die Produkte ätherische Öle und natürliche Zusatzstoffe, darunter eine spezielle Mischung aus Zitronengras- und Ingweröl für einen belebenden Duft, und sind somit schonend für Mensch und Umwelt. (red)